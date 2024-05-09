9 мая в 33-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Пюник» и «Ван». Начало игры — в 15:00 мск. «Пюник» — «Ван»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пюник»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды проходит в привычной борьбе за чемпионский титул. На текущий момент «Пюник» находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Пюник» лишь на один пункт отстает от дуэта лидеров. Да и атака команды забивает чаще всех в лиге: 74 мяча в 32 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Пюник» переиграл «Вест Армению» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пюник» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

До последней виктории команда переиграла еще и «Урарту» (5:0). А вот до того была ничья с «Арарат-Арменией» (2:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: За 4 тура до финиша «Пюник» еще способен финишировать первым. Да и ресурсы для этого имеются.

Матчи против «Вана» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Пюник» выиграл 4 раза при одной неудаче.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и два месяца назад они уже загрызли оппонента в матче Кубка Армении (5:3).

«Ван»

Турнирное положение: «Ван» отчаянно сражается за выживание в элите армянского футбола. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 63 мяча в 32 матчах. Да и уступил «Ван» в 19 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Ван» по всем статьям уступил «Арарат-Армении» (0:5).

В пяти последних матчах «Ван» проиграл трижды при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

При этом с атакой у команды откровенно не складывается. Средняя результативность составляет менее гола за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ван» выглядит выгодно. Да и отставание от 6 еврокубковой позиции составляет 5 очков.

Команде с худшей обороной в лиге явно придется несладко. Да и отрыв от последнего места лишь минимальный.

В последней очной встрече в рамках чемпионата «Ван» сенсационно одолел «Пюник» (1:0). Причем единственный мяч был забит в первой четверти часа.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ван» уж точно не будет лишь обороняться.

Статистика для ставок

«Пюник» в среднем забивает более 2 мячей за матч

«Ван» на 1 пункт опережает зону прямого вылета

«Пюник» в последней очной встрече переиграл «Ван» (5:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.74, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

Прогноз: Гости имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Последние поединки этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Пюник» разгромит одного из аутсайдеров.

Ставка: Фора «Пюника» -2.5 за 3.10