Пюник
Ван
«Пюник»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды проходит в привычной борьбе за чемпионский титул. На текущий момент «Пюник» находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Пюник» лишь на один пункт отстает от дуэта лидеров. Да и атака команды забивает чаще всех в лиге: 74 мяча в 32 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Пюник» переиграл «Вест Армению» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пюник» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.
До последней виктории команда переиграла еще и «Урарту» (5:0). А вот до того была ничья с «Арарат-Арменией» (2:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: За 4 тура до финиша «Пюник» еще способен финишировать первым. Да и ресурсы для этого имеются.
Матчи против «Вана» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Пюник» выиграл 4 раза при одной неудаче.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и два месяца назад они уже загрызли оппонента в матче Кубка Армении (5:3).
«Ван»
Турнирное положение: «Ван» отчаянно сражается за выживание в элите армянского футбола. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.
Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 63 мяча в 32 матчах. Да и уступил «Ван» в 19 поединках чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Ван» по всем статьям уступил «Арарат-Армении» (0:5).
В пяти последних матчах «Ван» проиграл трижды при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.
При этом с атакой у команды откровенно не складывается. Средняя результативность составляет менее гола за матч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ван» выглядит выгодно. Да и отставание от 6 еврокубковой позиции составляет 5 очков.
Команде с худшей обороной в лиге явно придется несладко. Да и отрыв от последнего места лишь минимальный.
В последней очной встрече в рамках чемпионата «Ван» сенсационно одолел «Пюник» (1:0). Причем единственный мяч был забит в первой четверти часа.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ван» уж точно не будет лишь обороняться.
Статистика для ставок
- «Пюник» в среднем забивает более 2 мячей за матч
- «Ван» на 1 пункт опережает зону прямого вылета
- «Пюник» в последней очной встрече переиграл «Ван» (5:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.74, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.
- 1.88Реал Мадрид — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Брюгге — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.49Динамо Махачкала — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Гости имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.
Последние поединки этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Пюник» разгромит одного из аутсайдеров.
Ставка: Фора «Пюника» -2.5 за 3.10