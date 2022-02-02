В среду, 2 февраля, в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Кортрейк» в родных стенах примет «Антверпен». Стартовый свисток будет дан в 20:45 по мск. «Кортрейк» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кортрейк»

«Кортрейк» с 34 набранными баллами в турнирной таблице бельгийского чемпионата идет на девятой строчке, отставая от топ-8 всего лишь на балл, но сыграв на матч больше.

В последнее время коллектив выступает весьма неплохо, и в прошлых восьми матчах потерпел только два поражение. Одно из них как раз случилась накануне в родных стенах от «Брюгге» — 0:1.

Перед этим «красно-белые» сперва одержали три победы подряд, а последующие три поединка неизменно завершали вничью, причем во всех этих матчах неизменно забивали обе команды.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Кортрейк» в этом сезоне выступает весьма неплохо, проиграв только трижды за 11 игр, четыре раза он еще побеждал и столько же встреч свел вничью.

«Антверпен»

«Антверпен» находится на третьей строке в турнирной таблице бельгийского чемпионата, много проигрывая лидеру лидера, а от второго «Брюгге» отстают на балл при игре в запасе.

У «красных» только одно поражение за последние девять встреч в рамках внутреннего первенства, которое было в середине декабря в родных стенах от льежского «Стандарда» 2:3.

Еще в этот период коллектив расписал две мировые и добыл шесть победных результатов. В минувшем игровом дне он одолел вне родных стен «Гент» со счетом 1:0.

В 12 выездных поединках текущего чемпионата Бельгии «Антверпен» победил в семи из них, две игры он завершил вничью и трижды уходил с поля ни с чем.

За последние пять очных встреч четыре раза побеждал «Антверпен» и раз виктория была на стороне «Кортрейка», которая была в первом круге этого сезона — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Антверпена» предлагают — 2.32.

На викторию «Кортрейка» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.58.

Похоже, что запал у «Кортрейка» уже иссяк, так как он не может выиграть уже четыре игры подряд. «Антверпен» же пребывает в гораздо лучшем состоянии и намерен вернуть себе вторую строку. В общем, здесь прогнозируем викторию гостей.