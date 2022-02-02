«Кортрейк»
«Кортрейк» с 34 набранными баллами в турнирной таблице бельгийского чемпионата идет на девятой строчке, отставая от топ-8 всего лишь на балл, но сыграв на матч больше.
В последнее время коллектив выступает весьма неплохо, и в прошлых восьми матчах потерпел только два поражение. Одно из них как раз случилась накануне в родных стенах от «Брюгге» — 0:1.
Перед этим «красно-белые» сперва одержали три победы подряд, а последующие три поединка неизменно завершали вничью, причем во всех этих матчах неизменно забивали обе команды.
На своей территории «Кортрейк» в этом сезоне выступает весьма неплохо, проиграв только трижды за 11 игр, четыре раза он еще побеждал и столько же встреч свел вничью.
«Антверпен»
«Антверпен» находится на третьей строке в турнирной таблице бельгийского чемпионата, много проигрывая лидеру лидера, а от второго «Брюгге» отстают на балл при игре в запасе.
У «красных» только одно поражение за последние девять встреч в рамках внутреннего первенства, которое было в середине декабря в родных стенах от льежского «Стандарда» 2:3.
Еще в этот период коллектив расписал две мировые и добыл шесть победных результатов. В минувшем игровом дне он одолел вне родных стен «Гент» со счетом 1:0.
В 12 выездных поединках текущего чемпионата Бельгии «Антверпен» победил в семи из них, две игры он завершил вничью и трижды уходил с поля ни с чем.
За последние пять очных встреч четыре раза побеждал «Антверпен» и раз виктория была на стороне «Кортрейка», которая была в первом круге этого сезона — 1:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Антверпена» предлагают — 2.32.
На викторию «Кортрейка» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.58.
Похоже, что запал у «Кортрейка» уже иссяк, так как он не может выиграть уже четыре игры подряд. «Антверпен» же пребывает в гораздо лучшем состоянии и намерен вернуть себе вторую строку. В общем, здесь прогнозируем викторию гостей.