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    «Антверпен» вернется на вторую строку

    «Кортрейк» — «Антверпен». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, чемпионат Бельгии, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кортрейк» — «Антверпен»
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    «Антверпен»
    В среду, 2 февраля, в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Кортрейк» в родных стенах примет «Антверпен». Стартовый свисток будет дан в 20:45 по мск. «Кортрейк» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 02 Февраля 2022 года
    Кортрейк
  • Бельгия. Про Лига
    •  Кортрейк 20:45 Антверпен Антверпен
  • Бельгия. Про Лига
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    «Кортрейк»

    «Кортрейк» с 34 набранными баллами в турнирной таблице бельгийского чемпионата идет на девятой строчке, отставая от топ-8 всего лишь на балл, но сыграв на матч больше.

    В последнее время коллектив выступает весьма неплохо, и в прошлых восьми матчах потерпел только два поражение. Одно из них как раз случилась накануне в родных стенах от «Брюгге» — 0:1.

    Перед этим «красно-белые» сперва одержали три победы подряд, а последующие три поединка неизменно завершали вничью, причем во всех этих матчах неизменно забивали обе команды.

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    На своей территории «Кортрейк» в этом сезоне выступает весьма неплохо, проиграв только трижды за 11 игр, четыре раза он еще побеждал и столько же встреч свел вничью.

    «Антверпен»

    «Антверпен» находится на третьей строке в турнирной таблице бельгийского чемпионата, много проигрывая лидеру лидера, а от второго «Брюгге» отстают на балл при игре в запасе.

    У «красных» только одно поражение за последние девять встреч в рамках внутреннего первенства, которое было в середине декабря в родных стенах от льежского «Стандарда» 2:3.

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    • Еще в этот период коллектив расписал две мировые и добыл шесть победных результатов. В минувшем игровом дне он одолел вне родных стен «Гент» со счетом 1:0.

    В 12 выездных поединках текущего чемпионата Бельгии «Антверпен» победил в семи из них, две игры он завершил вничью и трижды уходил с поля ни с чем.

    За последние пять очных встреч четыре раза побеждал «Антверпен» и раз виктория была на стороне «Кортрейка», которая была в первом круге этого сезона — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Антверпена» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Кортрейка» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.58.

    Похоже, что запал у «Кортрейка» уже иссяк, так как он не может выиграть уже четыре игры подряд. «Антверпен» же пребывает в гораздо лучшем состоянии и намерен вернуть себе вторую строку. В общем, здесь прогнозируем викторию гостей.

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    «Кортрейк» — «Антверпен»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. «Антверпен» вернется на вторую строку
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