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    Забить сможет кто-то один

    «Суонси» — «Лутон Таун». Прогноз (к. 1.88) и ставки на футбол, Чемпионшип, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Лутон Таун»
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    «Суонси»
    Во вторник, 1 февраля, в перенесенном 25-м туре первого английского дивизиона «Суонси» на своем поле примет «Лутон Таун». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Суонси» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Февраля 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Лутон Таун Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Суонси»

    «Суонси» проводит не лучший сезон и в турнирной таблице находится только на 17 позиции, но опасную зону он опережает на 12 пунктов, так что может себя чувствовать сравнительно спокойно.

    Предыдущий календарный год валлийская команда завершила тремя поражениями, правда, в двух случаях она уступала с минимальной разницей в счете.

    В январе же «лебеди» успели провести три встречи, в которых в родных стенах одолели «Престон» 1:0, а на выезде расписали мировые с «Хаддерсфилдом» 1:1 и КПР 0:0 в прошлом туре.

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    В 12 домашних поединках текущей компании «Суонси» смог победить в пяти из них, еще четыре игры он закончил вничью и только трижды был повержен.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» расположился во второй десятки в турнирной таблице Чемпионшипа, однако отставание от зоны плей-офф составляет семь очков, при этом он имеет еще пару игр в запасе.

    За последние шесть встреч в рамках первенства «шляпники» теряли очки только в двух случаях, проиграв в позапрошлом туре на выезде «Шеффилд Юнайтед» 0:2 и сыграв вничью дома с «Фулхэмом» 1:1 еще в декабре.

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    • Остальные же четыре игры в данном отрезке бедфордширцы выиграли. Причем в трех случаях они не пропускали. В своей последней проведенной игре они одолели в родных стенах «Бристоль Сити» 2:1.

    На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Лутон» по четыре раза побеждал и играл вничью, а также потерпел пять поражений.

    В последних пяти очных играх этих клубов трижды сильнее был «Суонси», одну встречу выиграл «Лутон» и раз была мировая. Причем только в одной игре в этот период забивали оба коллектива.

    Прогноз и ставка на «Суонси» — «Лутон Таун»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Лутона» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.34.

    В последнее время в очных противостояниях этих команд, как правило, забивал только кто-то один. Прогнозируем, что данная тенденция повториться и в этой игре. Наша ставка — обе забьют: нет.

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    «Суонси» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. Забить сможет кто-то один
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