«Реймс» сыграет на своем поле с «Бастией» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 29 января, начало — в 20:30 мск. «Реймс» — «Бастия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» в текущем сезоне борется за сохранение прописки в Лиге 1. Правда, на данный момент команда на 5 очков оторвалась от группы риска.

В предыдущем туре «Реймс» потерпел сокрушительное поражение. Правда, вряд ли кто-то может назвать неудачу в матче с ПСЖ сенсацией (4:0).

«Реймс» крайне нестабилен. Серия из трех матчей без побед говорит о кризисе, а последняя виктория пришлась на кубковый матч со скромным «Таном» (0:1).

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С «Бастией» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Реймс» выиграл два раза при трех поражениях.

«Бастия»

Корсиканцы борются за выживание в Лиге 2. Причем зона вылета совсем рядом — буквально в двух очках.

«Бастия» крайне неубедительно выглядит в атаке. В 22 матчах корсиканцы сумели забить лишь 20 голов.

Стабильностью команда также не отличается. Например, в двух последних матчах набран лишь один зачетный балл в виде сухого паритета с «Тулузой».

А вот в предыдущем раунде Кубка Франции «Бастия» прошла представителя элиты. Победа над «Клермоном» вышла заслуженной (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реймс» за 1.80, на ничью за 3.00, а на «Бастию» — за 4.50.

«Реймс» обязан обыгрывать представителя второго дивизиона .

«Бастия» крайне нестабильна, к тому же слабовато выглядит в атаке.

За «Реймс» играет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Реймса» -0.75 с коэффициентом 2.08.