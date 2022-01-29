«Реймс»
«Реймс» в текущем сезоне борется за сохранение прописки в Лиге 1. Правда, на данный момент команда на 5 очков оторвалась от группы риска.
В предыдущем туре «Реймс» потерпел сокрушительное поражение. Правда, вряд ли кто-то может назвать неудачу в матче с ПСЖ сенсацией (4:0).
«Реймс» крайне нестабилен. Серия из трех матчей без побед говорит о кризисе, а последняя виктория пришлась на кубковый матч со скромным «Таном» (0:1).
С «Бастией» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Реймс» выиграл два раза при трех поражениях.
«Бастия»
Корсиканцы борются за выживание в Лиге 2. Причем зона вылета совсем рядом — буквально в двух очках.
«Бастия» крайне неубедительно выглядит в атаке. В 22 матчах корсиканцы сумели забить лишь 20 голов.
Стабильностью команда также не отличается. Например, в двух последних матчах набран лишь один зачетный балл в виде сухого паритета с «Тулузой».
А вот в предыдущем раунде Кубка Франции «Бастия» прошла представителя элиты. Победа над «Клермоном» вышла заслуженной (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реймс» за 1.80, на ничью за 3.00, а на «Бастию» — за 4.50.
«Реймс»
«Бастия» крайне нестабильна, к тому же слабовато выглядит в атаке.
За «Реймс» играет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Реймса» -0.75 с коэффициентом 2.08.