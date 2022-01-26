Мали сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:00 мск. Мали — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мали

Эта команда в своей группе заняла первое место, опередив Гамбию и Тунис. В активе у малийцев 7 очков.

Причем из четырех голов сборной Мали три на счету Ибрахимы Коне. Он забивал в каждом матче группового этапа.

Коэффициенты матча Мали — Экваториальная Гвинея 1 1.65 X 3.25 2 7.10 Ставка

Наверняка проявит себя еще и Адама Траоре. Форвард «Шерифа» способен не только завершить атаку, но и качественно действовать в подыгрыше.

Прогнозы на Кубок Африки

Оба своих матча против Экваториальной Гвинеи малийцы выиграли. Почти 6 лет назад команда добыла две минимальных победы.

Экваториальная Гвинея

Эта команда уже прыгнула выше своих возможностей. 2 место в очень непростом квартете с шестью набранными очками — шикарный результат.

Минимально уступив фаворитам ивуарийцам, Экваториальная Гвинея последовательно, так же минимально, переиграла Алжир и Сьерра-Леоне.

К слову, решающую викторию команде обеспечил Пабло Жане. Хавбек испанской «Мурсии» прекрасно проявляет себя на турнире.

А вот прицел форвардов команды пока молчит. Например, Монсеррату Ханза явно стоит задуматься над улучшением реализации.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Мали за 1.60, на ничью за 3.60, а на Экваториальную Гвинею — за 6.55.

Мали по именам явно сильнее оппонента, к тому же обладает сильной атакой .

Экваториальная Гвинея уже прыгнула выше головы, так что наверняка вновь сыграет вторым номером.

Малийцы сильнее по всем показателям, и наверняка дожмут оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Мали во 2 тайме с коэффициентом 2.02.