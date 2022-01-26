Мали
Эта команда в своей группе заняла первое место, опередив Гамбию и Тунис. В активе у малийцев 7 очков.
Причем из четырех голов сборной Мали три на счету Ибрахимы Коне. Он забивал в каждом матче группового этапа.
Коэффициенты матча Мали — Экваториальная Гвинея
Наверняка проявит себя еще и Адама Траоре. Форвард «Шерифа» способен не только завершить атаку, но и качественно действовать в подыгрыше.
Оба своих матча против Экваториальной Гвинеи малийцы выиграли. Почти 6 лет назад команда добыла две минимальных победы.
Экваториальная Гвинея
Эта команда уже прыгнула выше своих возможностей. 2 место в очень непростом квартете с шестью набранными очками — шикарный результат.
Минимально уступив фаворитам ивуарийцам, Экваториальная Гвинея последовательно, так же минимально, переиграла Алжир и Сьерра-Леоне.
К слову, решающую викторию команде обеспечил Пабло Жане. Хавбек испанской «Мурсии» прекрасно проявляет себя на турнире.
А вот прицел форвардов команды пока молчит. Например, Монсеррату Ханза явно стоит задуматься над улучшением реализации.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Мали за 1.60, на ничью за 3.60, а на Экваториальную Гвинею — за 6.55.
Мали по именам явно сильнее оппонента, к тому же
Экваториальная Гвинея уже прыгнула выше головы, так что наверняка вновь сыграет вторым номером.
Малийцы сильнее по всем показателям, и наверняка дожмут оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Мали во 2 тайме с коэффициентом 2.02.