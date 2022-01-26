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    Малийцы дожмут Экваториальную Гвинею?

    Мали — Экваториальная Гвинея. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок африканских наций, 26 января 2022 года

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    Адама Траоре
    Мали сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:00 мск. Мали — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала 26 Января 2022 года
    Мали
  • Бамако
    •  Мали 22:00 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки-2021. Группа E
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    Мали

    Эта команда в своей группе заняла первое место, опередив Гамбию и Тунис. В активе у малийцев 7 очков.

    Причем из четырех голов сборной Мали три на счету Ибрахимы Коне. Он забивал в каждом матче группового этапа.

    Коэффициенты матча Мали — Экваториальная Гвинея

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    Наверняка проявит себя еще и Адама Траоре. Форвард «Шерифа» способен не только завершить атаку, но и качественно действовать в подыгрыше.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Оба своих матча против Экваториальной Гвинеи малийцы выиграли. Почти 6 лет назад команда добыла две минимальных победы.

    Экваториальная Гвинея

    Эта команда уже прыгнула выше своих возможностей. 2 место в очень непростом квартете с шестью набранными очками — шикарный результат.

    Минимально уступив фаворитам ивуарийцам, Экваториальная Гвинея последовательно, так же минимально, переиграла Алжир и Сьерра-Леоне.

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    • К слову, решающую викторию команде обеспечил Пабло Жане. Хавбек испанской «Мурсии» прекрасно проявляет себя на турнире.

    А вот прицел форвардов команды пока молчит. Например, Монсеррату Ханза явно стоит задуматься над улучшением реализации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Мали за 1.60, на ничью за 3.60, а на Экваториальную Гвинею — за 6.55.

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    Мали по именам явно сильнее оппонента, к тому же обладает сильной атакой.

    Экваториальная Гвинея уже прыгнула выше головы, так что наверняка вновь сыграет вторым номером.

    Малийцы сильнее по всем показателям, и наверняка дожмут оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Мали во 2 тайме с коэффициентом 2.02.

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    Мали — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. Малийцы дожмут Экваториальную Гвинею?
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