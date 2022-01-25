«Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:45 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в АПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, но по потерянным очкам вторая.

В минувшем туре команда вновь добыла три пункта. Выезд в Ковентри завершился викторией (1:2).

«Рейнджеры» сейчас на подъеме. Из пяти последних поединков команда выиграла четырежды, а в Кубке Англии ничья с «Ротерхэмом» в основное время сменилась победой в серии пенальти.

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Против «Суонси» «Куинз Парк Рейнджерс» в последнее время играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

«Суонси»

Эта команда в нынешнем сезоне не радует ни игрой, ни результатами. Всего-лишь 17 место в Чемпионшип — явный провал.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 24 матчах «лебеди» забили только 28 раз.

Между тем, в минувшем туре «Суонси» добыл три очка. Дома команда сумела минимально переиграть «Престон».

В матче первого круга валлийцы дома минимально уступили «КПР». Правда, с тех пор игра команды в атаке не слишком улучшилась.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Суонси» — за 3.50.

«Куинз Парк Рейнджерс» проводит крайне удачный цикл.

«Суонси» испытывает заметные трудности с реализацией .

В случае победы «рейнджеры» окажутся на втором месте, что уже — отличная мотивация. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.05.