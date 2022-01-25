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    Очередная виктория «рейнджеров»?

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионшип, 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси»
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    Линдон Дайкс
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:45 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Января 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в АПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, но по потерянным очкам вторая.

    В минувшем туре команда вновь добыла три пункта. Выезд в Ковентри завершился викторией (1:2).

    «Рейнджеры» сейчас на подъеме. Из пяти последних поединков команда выиграла четырежды, а в Кубке Англии ничья с «Ротерхэмом» в основное время сменилась победой в серии пенальти.

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    Против «Суонси» «Куинз Парк Рейнджерс» в последнее время играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Суонси»

    Эта команда в нынешнем сезоне не радует ни игрой, ни результатами. Всего-лишь 17 место в Чемпионшип — явный провал.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 24 матчах «лебеди» забили только 28 раз.

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    • Между тем, в минувшем туре «Суонси» добыл три очка. Дома команда сумела минимально переиграть «Престон».

    В матче первого круга валлийцы дома минимально уступили «КПР». Правда, с тех пор игра команды в атаке не слишком улучшилась.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Суонси» — за 3.50.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» проводит крайне удачный цикл.

    «Суонси» испытывает заметные трудности с реализацией.

    В случае победы «рейнджеры» окажутся на втором месте, что уже — отличная мотивация. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.05.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на футбол. Очередная виктория «рейнджеров»?
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