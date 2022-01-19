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    «Лутон» одержит победу над «Редингом»?

    «Рединг» — «Лутон». Прогноз (к. 2.07) и ставки на футбол, Чемпионшип, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Лутон»
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    Матч 23 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) между «Редингом» и «Лутоном» состоится 19 января на «Селект Кар Лизинг Стэдиум». Начало в 23:00 мск. «Рединг» — «Лутон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Января 2022 года
    Рединг
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    •  Рединг 23:00 Лутон Таун Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Рединг»

    Даже ситуация со снятием 6 очков не так сильно повлияла на позицию «Рединга», как сами результаты. У него только одна победа в чемпионате за 2 последних месяца и сейчас он не может выиграть уже 5 туров. В таблице команда идет на 21 месте (22 очка).

    После ничьи с «Дерби» (2:2) в начале января, «Рединг» крупно проиграл «Фулхэму», пропустив 7 сухих мячей. Через несколько дней хозяева проиграли на выезде «Мидлсбро» 1:2.

    В 1/32 финала Кубка Англии команда проиграла представителю Национальной лиги «Киддерминстеру» со счетом 1:2.

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    «Ройялс» не могут выиграть на своем поле в чемпионате уже 7 туров подряд.

    «Лутон»

    «Лутон» после 23 матчей занимает 13 место, имея в активе 32 пункта. Команда не проигрывает 4 поединка подряд с учетом выступлений в Кубке Англии.

    Серию «шляпники» начали с разгромной победы над «Блэкпулом» (3:0) 4 января. Им даже удалось добыть очко в игре с «Фулхэмом» (1:1). 15 января коллектив победил дома «Борнмут» со счетом 3:2.

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    • В 1/32 Кубка Англии «Лутон» разгромил дома «Харрогейт» со счетом 4:0. Так что с победами у гостей сейчас полный порядок.

    В гостевой серии «Лутону» удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию и трехматчевую серию без забитых голов. Это явно прибавляет «горожанам» уверенности.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 2.07 «Лутон» является фаворитом матча. На «Рединг» букмекеры выставили котировку 3.60. Ничейный исход поединка оценивается коэффициентом 3.45.

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    Очевидно, что «Лутон» находится в лучшей форме, чем «Рединг». 3 победы в 4 матчах это подтверждают. Ну а у «Рединга» есть проблемы, учитывая 3 поражения подряд.

    «Лутон» обыгрывал «Рединг» в 3 из 4 последних очных встреч. Именно поэтому мы рекомендуем поставить на победу гостей.

    А вот с результативностю может быть туго. В 3 из 4 очных матчей команд забивалось меньше двух голов. Поставить на тотал меньше 2.5 можно с котировкой 1.78.

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    «Рединг» — «Лутон»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лутон» одержит победу над «Редингом»?
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