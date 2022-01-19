Матч 23 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) между «Редингом» и «Лутоном» состоится 19 января на «Селект Кар Лизинг Стэдиум». Начало в 23:00 мск. «Рединг» — «Лутон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

Даже ситуация со снятием 6 очков не так сильно повлияла на позицию «Рединга», как сами результаты. У него только одна победа в чемпионате за 2 последних месяца и сейчас он не может выиграть уже 5 туров. В таблице команда идет на 21 месте (22 очка).

После ничьи с «Дерби» (2:2) в начале января, «Рединг» крупно проиграл «Фулхэму», пропустив 7 сухих мячей. Через несколько дней хозяева проиграли на выезде «Мидлсбро» 1:2.

В 1/32 финала Кубка Англии команда проиграла представителю Национальной лиги «Киддерминстеру» со счетом 1:2.

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«Ройялс» не могут выиграть на своем поле в чемпионате уже 7 туров подряд.

«Лутон»

«Лутон» после 23 матчей занимает 13 место, имея в активе 32 пункта. Команда не проигрывает 4 поединка подряд с учетом выступлений в Кубке Англии.

Серию «шляпники» начали с разгромной победы над «Блэкпулом» (3:0) 4 января. Им даже удалось добыть очко в игре с «Фулхэмом» (1:1). 15 января коллектив победил дома «Борнмут» со счетом 3:2.

В 1/32 Кубка Англии «Лутон» разгромил дома «Харрогейт» со счетом 4:0. Так что с победами у гостей сейчас полный порядок.

В гостевой серии «Лутону» удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию и трехматчевую серию без забитых голов. Это явно прибавляет «горожанам» уверенности.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 2.07 «Лутон» является фаворитом матча. На «Рединг» букмекеры выставили котировку 3.60. Ничейный исход поединка оценивается коэффициентом 3.45.

Очевидно, что «Лутон» находится в лучшей форме, чем «Рединг». 3 победы в 4 матчах это подтверждают. Ну а у «Рединга» есть проблемы, учитывая 3 поражения подряд.

«Лутон» обыгрывал «Рединг» в 3 из 4 последних очных встреч. Именно поэтому мы рекомендуем поставить на победу гостей.

А вот с результативностю может быть туго. В 3 из 4 очных матчей команд забивалось меньше двух голов. Поставить на тотал меньше 2.5 можно с котировкой 1.78.