Зимбабве сыграет на своем поле с Гвинеей в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 января, начало — в 19:00 мск. Зимбабве — Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зимбабве

Эта команда на Кубке африканских наций выступила ниже своих возможностей. Перед заключительным туром зимбабвийцы находятся на 4 месте с нулем очков в активе.

Учитывая тот факт, что при равенстве очков места в таблице определяются по личным встречам, Зимбабве может паковать чемоданы. Ведь сборной Малави, которую еще можно догнать по очкам, команда уступила (2:1).

Коэффициенты матча Зимбабве — Гвинея 1 6.70 X 3.25 2 1.68 Ставка

В предыдущем туре сборная Зимбабве как раз и уступила малавийцам. Однако в последнем туре команда постарается хлопнуть дверью.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Гвинеей для Зимбабве проходят крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков команда уступила трижды при двух паритетах.

Гвинея

Гивнейцам расслабляться рано. Более того, есть все шансы на первое место, для чего нужно сыграть лучше, чем Сенегал.

Гвинея в двух матчах забила только один мяч. Наверняка в матче с аутсайдером группы команда пойдет вперед со стартовых минут.

Нет никаких сомнений, что гвинейцы намерены выиграть свою группу. Тем паче, у команды для этого имеются все нужные ресурсы и неплохая диспозиция.

Правда, все три последних виктории над зимбабвийцами получились исключительно минимальными. Быть может, пора прервать эту серию более уверенной победой?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Гвинею за 1.78, на ничью за 3.34, а на Зимбабве — за 5.15.

Зимбабве, кроме собственного престижа, беспокоиться уже не о чем.

Гвинея традиционно успешно играет с зимбабвийцами .

Гвинея постарается завершить групповой турнир лидером своей группы. Наши прогноз и ставка — Фора Гвинеи -0.75 с коэффициентом 2.00.