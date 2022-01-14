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    Команды будут нацелены на завоевание трех очков

    Малави — Зимбабве. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Кубок африканских наций, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Малави — Зимбабве
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    Ноуледж Мусона
    В камерунском городе Бафусам на городском стадионе сборная Малави сыграет против команды Зимбабве во 2-м туре группового этапа КАН. Начало — в 19:00 по мск. Малави — Зимбабве: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа B 14 Января 2022 года
    Малави
  • Лилонгве
    •  Малави 19:00 Зимбабве Зимбабве
  • Хараре
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    Коэффициенты на матч Малави — Зимбабве

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  • 2.35
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    Малави

    На Кубок Африки сборная Малави отобралась со второй позиции в своей группе, проиграв на финише Буркина-Фасо два очка.

    А вот квалификацию к предстоящему ЧМ-2022 малавийцы провели очень плохо, проиграв пять матчей из шести и не смогли пройти в следующий этап соревнования.

    В своей первой игре на полях Камеруна коллектив потерпел минимальное фиаско от сборной Гвинеи со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечению часа игры.

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    Этим фиаско команда Малави продлила свою серию из поражений до пяти встреч. Причем в этот период она смогла забить лишь гол.

    Зимбабве

    Сборная Зимбабве с большим трудом вышли на Кубок Африки, став второй в своей группе отбора, опередив всего на один балл третью Замбию.

    Что касается квалификации на ЧМ-2022, то здесь зимбабвийцам уже ничего не светит, так как они стали последними в своем квартете во втором раунде и не смогут продолжить борьбу за путевку.

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    • На старте данного турнира «воины» достойно держались с Сенегалом, но проиграли 0:1, пропустив решающий гол на 97-й минуте встречи с пенальти.

    Правда, этим фиаско Зимбабве продлил свою бевыигрышную серию до 13 игр подряд. В этот период коллектив восемь раз уступал и пять встреч свел вничью, забив за все это время лишь пять голов.

    Зимбабве не уступает Малави на протяжении последних семи игр, четырежды выиграв за этот период.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Зимбабве предлагают — 2.12.

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    На викторию Малави дают — 3.82, ничья оценена — в 3.10.

    Только победа оставит эти команды в борьбе за выход в плеф-офф. Поэтому они будут больше нацелены на атаку, чем на оборону. Такая тактика должна принести обмен голами.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Малави — Зимбабве: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут нацелены на завоевание трех очков
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