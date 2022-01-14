Коэффициенты на матч Малави — Зимбабве
Малави
На Кубок Африки сборная Малави отобралась со второй позиции в своей группе, проиграв на финише Буркина-Фасо два очка.
А вот квалификацию к предстоящему ЧМ-2022 малавийцы провели очень плохо, проиграв пять матчей из шести и не смогли пройти в следующий этап соревнования.
В своей первой игре на полях Камеруна коллектив потерпел минимальное фиаско от сборной Гвинеи со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечению часа игры.
Этим фиаско команда Малави продлила свою серию из поражений до пяти встреч. Причем в этот период она смогла забить лишь гол.
Зимбабве
Сборная Зимбабве с большим трудом вышли на Кубок Африки, став второй в своей группе отбора, опередив всего на один балл третью Замбию.
Что касается квалификации на ЧМ-2022, то здесь зимбабвийцам уже ничего не светит, так как они стали последними в своем квартете во втором раунде и не смогут продолжить борьбу за путевку.
На старте данного турнира «воины» достойно держались с Сенегалом, но проиграли 0:1, пропустив решающий гол на 97-й минуте встречи с пенальти.
Правда, этим фиаско Зимбабве продлил свою бевыигрышную серию до 13 игр подряд. В этот период коллектив восемь раз уступал и пять встреч свел вничью, забив за все это время лишь пять голов.
Зимбабве не уступает Малави на протяжении последних семи игр, четырежды выиграв за этот период.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Зимбабве предлагают — 2.12.
На викторию Малави дают — 3.82, ничья оценена — в 3.10.
Только победа оставит эти команды в борьбе за выход в плеф-офф. Поэтому они будут больше нацелены на атаку, чем на оборону. Такая тактика должна принести обмен голами.