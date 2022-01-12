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    Кто прервет свою безвыигрышную серию в Чемпионшипе?

    «Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз (к. 2.61) и ставки на футбол, Чемпионшип, 12 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Сток Сити»
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    «Сток Сити» идет на восьмом месте
    Матч 24 тура английского Чемпионшипа между «Барнсли» и «Сток Сити» состоится 12 января на «Оуквелл». Начало в 22:45 мск. «Барнсли» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барнсли»

    «Барнсли» неудачно проводит нынешний сезон в Чемпионшипе. Команда борется лишь за выживание, занимая предпоследнее 23 место.

    В минувшем туре клуб уступил. Поражение от «Блэкберна» (2:1) получилось вполне заслуженным, ведь оппонент борется за выход в АПЛ.

    Нынешний турнирный отрезок команда «Барнсли» проводит нестабильно. Последняя виктория датирована еще началом ноября.

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    Правда, в своем последнем матчем, который пришелся на 1/32 финала Кубка Англии, коллектив выиграл, одолев в дополнительное время «Бэрроу» (5:4).

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» все никак не закрепится в зоне стыков. 8-е место с 35 очками явно не устраивает клуб, относительно недавно игравший в АПЛ.

    Три матча без побед в Чемпионшипе, конечно, не прибавляют настроения. Да и вообще, текущий отрезок сезона «Сток Сити» проводит не слишком удачно.

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    • В двух минувших «Сток Сити» умудрился проиграть дома аутсайдеру «Дерби Каунти» (1:2) и «Престону» (1:2) из нижней половины таблицы.

    Настоение фанатам команды прибавляет разве что победа над «Лейтон Ориент» (2:0) в последнем матче, который пришелся на 1/32 финала Кубка Англии.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,56.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 2,24.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,61.

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    «Барнсли» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. Кто прервет свою безвыигрышную серию в Чемпионшипе?
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