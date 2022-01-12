Матч 24 тура английского Чемпионшипа между «Барнсли» и «Сток Сити» состоится 12 января на «Оуквелл». Начало в 22:45 мск. «Барнсли» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» неудачно проводит нынешний сезон в Чемпионшипе. Команда борется лишь за выживание, занимая предпоследнее 23 место.

В минувшем туре клуб уступил. Поражение от «Блэкберна» (2:1) получилось вполне заслуженным, ведь оппонент борется за выход в АПЛ.

Нынешний турнирный отрезок команда «Барнсли» проводит нестабильно. Последняя виктория датирована еще началом ноября.

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Правда, в своем последнем матчем, который пришелся на 1/32 финала Кубка Англии, коллектив выиграл, одолев в дополнительное время «Бэрроу» (5:4).

«Сток Сити»

«Сток Сити» все никак не закрепится в зоне стыков. 8-е место с 35 очками явно не устраивает клуб, относительно недавно игравший в АПЛ.

Три матча без побед в Чемпионшипе, конечно, не прибавляют настроения. Да и вообще, текущий отрезок сезона «Сток Сити» проводит не слишком удачно.

В двух минувших «Сток Сити» умудрился проиграть дома аутсайдеру «Дерби Каунти» (1:2) и «Престону» (1:2) из нижней половины таблицы.

Настоение фанатам команды прибавляет разве что победа над «Лейтон Ориент» (2:0) в последнем матче, который пришелся на 1/32 финала Кубка Англии.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,56.

Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 2,24.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,61.