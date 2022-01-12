«Барселона» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках Суперкубка Испании. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцам нынче крайне тяжело. На одной молодежи выехать не получается, масса травмированных, так еще и не могут заявить Феррана Торреса.

Хави, как может, перекраивает состав. Между тем, очевидно, что в Примере «Барселона» вряд ли очутится в чемпионской гонке.

Минувший тур чемпионата это только подтвердил. Лишь ничья с «Гранадой» (1:1) — очевидный и очередной провал некогда суперклуба.

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С «Реалом» каталонцы в последнее время играют крайне неудачно. Четыре последних «Эль Классико» завершились победами «сливочных».

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне идет на чемпионство. Отрыв от конкурентов довольно комфортный, да и игра команды радует глаз.

К тому же основные исполнители в строю. Например, опытнейший форвард Карим Бензема, переживающий очередную молодость.

В минувшем туре Примеры «Реал» разнес в щепки «Валенсию» (4:1). По дубль в свой актив записали Бензема и Винисиус Жуниор.

Последнее свидание с каталонцами завершилось для мадридцев победой (1:2). Впрочем, стоит сделать скидку на непростые времена у извечного оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.98, на ничью за 3.86, а на «Барселону» — за 3.80.

«Барселона» давненько не обыгрывала «Реал», и будет мотивирована максимальным образом.

«Реал» может банально недооценить каталонскую молодежь .

В матче с извечным соперником команда Хави наверняка изыщет в себе дополнительные силы и ресурсы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» в 1 тайме -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.