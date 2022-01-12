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    «Барса» начнет за здравие?

    «Барселона» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 5.60 на матч Суперкубка Испании 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал» Мадрид
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    Дани Алвеш
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках Суперкубка Испании. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барселона»

    Каталонцам нынче крайне тяжело. На одной молодежи выехать не получается, масса травмированных, так еще и не могут заявить Феррана Торреса.

    Хави, как может, перекраивает состав. Между тем, очевидно, что в Примере «Барселона» вряд ли очутится в чемпионской гонке.

    Минувший тур чемпионата это только подтвердил. Лишь ничья с «Гранадой» (1:1) — очевидный и очередной провал некогда суперклуба.

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    С «Реалом» каталонцы в последнее время играют крайне неудачно. Четыре последних «Эль Классико» завершились победами «сливочных».

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в нынешнем сезоне идет на чемпионство. Отрыв от конкурентов довольно комфортный, да и игра команды радует глаз.

    К тому же основные исполнители в строю. Например, опытнейший форвард Карим Бензема, переживающий очередную молодость.

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    • В минувшем туре Примеры «Реал» разнес в щепки «Валенсию» (4:1). По дубль в свой актив записали Бензема и Винисиус Жуниор.

    Последнее свидание с каталонцами завершилось для мадридцев победой (1:2). Впрочем, стоит сделать скидку на непростые времена у извечного оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.98, на ничью за 3.86, а на «Барселону» — за 3.80.

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    «Барселона» давненько не обыгрывала «Реал», и будет мотивирована максимальным образом.

    «Реал» может банально недооценить каталонскую молодежь.

    В матче с извечным соперником команда Хави наверняка изыщет в себе дополнительные силы и ресурсы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» в 1 тайме -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (5.60), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» начнет за здравие?
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