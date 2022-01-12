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    «Реал» уверенно обыграет «Барсу» в Суперкубке Испании?

    «Барселона» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Суперкубок Испании, 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал»
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    Винисиус
    «Барселона» сыграет против мадридского «Реала» в полуфинале Кубка Испании. Матч пройдет 12 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барселона»

    «Барселона» ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах перед поездкой в Саудовскую Аравию. И теперь это серьезное достижение для каталонского клуба.

    На прошлой неделе «Барселона» с трудом выиграла в Кубке Испании у скромного «Линареса» (2:1). Каталонцы «вытащили» матч во втором тайме, одержав волевую победу.

    Но уже через несколько дней команда Хави потеряла очки в гостевом матче Ла Лиги против «Гранады» (1:1). Соперник отыгрался за пару минут до финального свистка. Ключевым стало удаление Гави в конце второго тайма.

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    У «Барсы» в предстоящем матче будет далеко не худшая версия стартового состава, особенно если сравнивать с недавними играми. Но на некоторых футболистов Хави все равно не сможет рассчитывать.

    «Реал»

    «Реал» тем временем на всех порах несется навстречу победе в чемпионате Испании. Даже сейчас, в середине сезона, сложно поверить, что в Испании у кого-то получится остановить эту машину.

    На выходных «Мадрид» легко разобрался с «Валенсией» (4:1). По два мяча забили Карим Бензема и Жуниор Винисиус. Кто бы мог подумать, что они будут разрывать с такой силой.

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  • 09/01/2022

    • И этот матч подтвердил, что поражение от «Хетафе» в первые дни января было банальным недоразумением. «Реал» в полном порядке.

    В последних 18-ти матчах у «Реала» только одно поражение. Удивительно, как Флорентино Перес угадал с возвращением Карло Анчелотти. Судя по всему, это начало большого и очень успешного пути.

    У «Реал» в предстоящем матче не сможет сыграть только Гарет Бейл.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 3.90, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Реала» — за 2.03.

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    «Барсе» будет очень сложно, в том числе психологически. Похоже, ментально она пока не очень готова к таким противостояниям.

    К тому же, по игре «Барселона» пока не впечатляет, даже с учетом того, что результаты в последнее время действительно улучшились. Слишком медленная атака каталонцев вряд ли станет большой проблемой для обороны «Мадрида».

    Ставка — победа «Реала» за 2.03.

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    «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» уверенно обыграет «Барсу» в Суперкубке Испании?
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