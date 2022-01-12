«Аталанта» сыграет на своём поле против «Венеции» в рамках 1/8 Кубка Италии. Матч пройдет 12 января, начало — 19:30 (мск). «Аталанта» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» проведет свой первый поединок в текущем сезоне Кубка Италии. В прошлой кампании клуб дошел до финала, где проиграл «Ювентусу» (1:2).

В Серии А бергамаски вряд ли уже поборются за скудетто, ведь отставание от лидера «Интера» уже составляет восемь очков.

При традиционно неплохой атаке оборону команды вполне можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 26 пропущенных мячей в 20 матчах первенства — не лучшая статистика.

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К грядущей игре «Аталанта» подходит с разгромной победой над «Удинезе» на выезде — 6:2. В пяти последних играх во всех турнирах он потерпел два поражения.

«Венеция»

Для «Венеции» это будет уже третий поединок в нынешнем розыгрыше Кубка Италии. Ранее он прошла по пенальти «Фрозиноне» (1:1) и «Тернану» (3:1).

Команда предсказуемо бьется за выживание в Серии А. Текущее 17 место — явно не лучший результат, да и отрыв от зоны вылета незначительный.

При этом оборона венецианцев, которые не знают побед три последних матчах при двух поражениях, частенько дает сбои. В 20 встречах она дала результативный сбой 37 раз.

«Венеция» еще и крайне слабо атакует. Средняя результативность команды не дотягивается даже до гола за матч.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,95.