Коэффициенты на матч Алжир — Сьерра-Леоне
Сборная Алжира
Сборная Алжира успешно прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. Алжирцы опередили в своем квартете сильную сборную Буркина-Фасо, и заняли 1 место.
Алжирцы традиционно сильны в атаке. В шести поединках отборочного этапа команда настреляла аж 25 мячей. Машина!
С обороной у Алжирцев тоже все прекрасно. В 6 матчах отбора на Чемпионат мира в свои ворота пропущено только четыре мяча.
Разумеется, Алжир постарается начать Кубок африканских наций ударно. Более того, сьерралеонцам команда еще ни разу не проигрывала.
Сборная Сьерра-Леоне
Эта команда тоже выглядит не так просто. Сборная Сьерра-Леоне в квалификации в Кубке африканских наций в своей группе уступила только Нигерии.
Причем судьба второй строчки решалась в последнем туре. Сьерралеонцы сумели добыть нужный результат во встрече с Бенином (1:0).
В составе команды стоит отметить Альхаджи Камара. Форвард не столь результативен, но крайне полезен в атакующей схеме команды.
Правда, после той самой победы над Бенином сборная Сьерра-Леоне больше не выигрывала. Неудачная серия составляет три матча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Алжир за 1.09, на ничью за 8.70, а на Сьерра-Леоне — за 40.00.
В составе Алжира
Сьерра-Леоне испытывает трудности с реализацией.
Алжирцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Алжира -2.5 с коэффициентом 2.22.