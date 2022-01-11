Алжир сыграет на своем поле со Сьерра-Леоне в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 января, начало — в 16:00 мск. Алжир — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Алжира

Сборная Алжира успешно прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. Алжирцы опередили в своем квартете сильную сборную Буркина-Фасо, и заняли 1 место.

Алжирцы традиционно сильны в атаке. В шести поединках отборочного этапа команда настреляла аж 25 мячей. Машина!

С обороной у Алжирцев тоже все прекрасно. В 6 матчах отбора на Чемпионат мира в свои ворота пропущено только четыре мяча.

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Разумеется, Алжир постарается начать Кубок африканских наций ударно. Более того, сьерралеонцам команда еще ни разу не проигрывала.

Сборная Сьерра-Леоне

Эта команда тоже выглядит не так просто. Сборная Сьерра-Леоне в квалификации в Кубке африканских наций в своей группе уступила только Нигерии.

Причем судьба второй строчки решалась в последнем туре. Сьерралеонцы сумели добыть нужный результат во встрече с Бенином (1:0).

В составе команды стоит отметить Альхаджи Камара. Форвард не столь результативен, но крайне полезен в атакующей схеме команды.

Правда, после той самой победы над Бенином сборная Сьерра-Леоне больше не выигрывала. Неудачная серия составляет три матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Алжир за 1.09, на ничью за 8.70, а на Сьерра-Леоне — за 40.00.

В составе Алжира есть ряд исполнителей серьезного уровня .

Сьерра-Леоне испытывает трудности с реализацией.

Алжирцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Алжира -2.5 с коэффициентом 2.22.