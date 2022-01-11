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    Триумфальный старт Алжира?

    Алжир — Сьерра-Леоне. Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Кубок африканских наций, 11 января 2022 года

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    Алжир
    Алжир сыграет на своем поле со Сьерра-Леоне в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 января, начало — в 16:00 мск. Алжир — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа E 11 Января 2022 года
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    •  Алжир 16:00 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне
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    Коэффициенты на матч Алжир — Сьерра-Леоне

  • 1
  • 1.11
  • X
  • 7.20
  • 2
  • 59.00
  • Ставка!
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    Сборная Алжира

    Сборная Алжира успешно прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. Алжирцы опередили в своем квартете сильную сборную Буркина-Фасо, и заняли 1 место.

    Алжирцы традиционно сильны в атаке. В шести поединках отборочного этапа команда настреляла аж 25 мячей. Машина!

    С обороной у Алжирцев тоже все прекрасно. В 6 матчах отбора на Чемпионат мира в свои ворота пропущено только четыре мяча.

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    Разумеется, Алжир постарается начать Кубок африканских наций ударно. Более того, сьерралеонцам команда еще ни разу не проигрывала.

    Сборная Сьерра-Леоне

    Эта команда тоже выглядит не так просто. Сборная Сьерра-Леоне в квалификации в Кубке африканских наций в своей группе уступила только Нигерии.

    Причем судьба второй строчки решалась в последнем туре. Сьерралеонцы сумели добыть нужный результат во встрече с Бенином (1:0).

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    • В составе команды стоит отметить Альхаджи Камара. Форвард не столь результативен, но крайне полезен в атакующей схеме команды.

    Правда, после той самой победы над Бенином сборная Сьерра-Леоне больше не выигрывала. Неудачная серия составляет три матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Алжир за 1.09, на ничью за 8.70, а на Сьерра-Леоне — за 40.00.

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    В составе Алжира есть ряд исполнителей серьезного уровня.

    Сьерра-Леоне испытывает трудности с реализацией.

    Алжирцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Алжира -2.5 с коэффициентом 2.22.

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    Алжир — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на футбол. Триумфальный старт Алжира?
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