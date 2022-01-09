«Нант»
«Нант» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Правда, плотность в ней такова, что «канарейки» вполне могут побороться и за нечто большее.
В предыдущем туре «Нант» добыл три пункта. На выезде команда с минимальным счетом одолела «Сент-Этьен».
Более того, «канарейки» не проигрывают уже пять матчей к ряду. Правда, два из них пришлись на Кубок Франции, где были обыграны скромные «Сошо» и «Витр».
С монегасками «Нант» традиционно играет неудачно. Последняя виктория «канареек» датирована еще ноябрем 2017 года.
«Монако»
Монегаски пребывают в группе преследователей ПСЖ. Между тем, даже второе место будет считаться достижением, ведь отставание от «Марселя» составляет 7 очков.
Более того, на днях был уволен наставник команды Нико Ковач. Хорвату на дверь указали вне законов логики, ведь «Монако» выступал совсем неплохо…
К слову, в минувшем туре монегаски переиграли «Ренн» (2:1). После того команда прошла еще и «Кевийи Руан» (1:3) в Кубке Франции.
Более того, в кадровом плане ситуация в команде не самая лучшая. Вот и в этом поединке не смогут сыграть несколько ведущих исполнителей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Нант» — за 3.40.
«Нант»
Без ряда ведущих исполнителей и отставке Ковача монегаскам вряд ли стоит рассчитывать на что-то положительное.
«Канарейки» имеют психологическое преимущество, к тому же не проигрывают уже в пяти матчах к ряду. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.