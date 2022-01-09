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    Перестрелка на «Божуар»?

    «Нант» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Монако»
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    Александер Нубель
    «Нант» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 19:05 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нант»

    «Нант» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Правда, плотность в ней такова, что «канарейки» вполне могут побороться и за нечто большее.

    В предыдущем туре «Нант» добыл три пункта. На выезде команда с минимальным счетом одолела «Сент-Этьен».

    Более того, «канарейки» не проигрывают уже пять матчей к ряду. Правда, два из них пришлись на Кубок Франции, где были обыграны скромные «Сошо» и «Витр».

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    С монегасками «Нант» традиционно играет неудачно. Последняя виктория «канареек» датирована еще ноябрем 2017 года.

    «Монако»

    Монегаски пребывают в группе преследователей ПСЖ. Между тем, даже второе место будет считаться достижением, ведь отставание от «Марселя» составляет 7 очков.

    Более того, на днях был уволен наставник команды Нико Ковач. Хорвату на дверь указали вне законов логики, ведь «Монако» выступал совсем неплохо…

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    • К слову, в минувшем туре монегаски переиграли «Ренн» (2:1). После того команда прошла еще и «Кевийи Руан» (1:3) в Кубке Франции.

    Более того, в кадровом плане ситуация в команде не самая лучшая. Вот и в этом поединке не смогут сыграть несколько ведущих исполнителей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Нант» — за 3.40.

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    «Нант» проводит весьма позитивный турнирный отрезок.

    Без ряда ведущих исполнителей и отставке Ковача монегаскам вряд ли стоит рассчитывать на что-то положительное.

    «Канарейки» имеют психологическое преимущество, к тому же не проигрывают уже в пяти матчах к ряду. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Перестрелка на «Божуар»?
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