ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАнтигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России Вудворд (слева) уступает пост АрнольдуУход Вудворда дарит «Манчестер Юнайтед» надежду Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • 11:34
    • Россия не смогла пробиться в финал Кубка ATP
  • 10:30
    • Хачанов — в финале турнира в Аделаиде
  • 11:27
    • КХЛ отменила ближайшие матчи ЦСКА
  • 09:19
    • Медведев сравнял счет в матче с Канадой на ATP Cup
  • 08:01
    • Сафиуллин проиграл Шапавалову в стартовом матче сборных России и Канады в полуфинале АТР Сup
  • 07:03
    • Кудерметова на отказе Осаки вышла в финал турнира в Мельбурне
  • 00:25
    • Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»
    Все новости спорта

    Ставим на обе забьют

    «Метц» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Франции, 9 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Метц Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Метц» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Гамейро
    «Метц» на своем поле сыграет против «Страсбурга» в 20-м туре французской Лиги 1. Игра состоится 9 января и начнется в 17:00 по мск. «Метц» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 09 Января 2022 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 17:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •

    Коэффициенты на матч Метц — Страсбург

  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Метц»

    Первую половину чемпионата «Метц» завершил в зоне переходных матчей, на 18 позиции. От прямого вылета коллектив отделяют только дополнительные показатели, а от безопасной строки отставание составляет пункт.

    Перед уходом на перерыв «мессинцы» не проиграли в двух последних встречах. Сперва они обыграли на своем поле соседа по турнирке «Лорьен» 4:1, а затем привезли почетную ничью из Лиона — 1:1.

    Перед этим коллектив потерпел два фиаско подряд с общим счетом 1:7, а до этого у него была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой три игры закончились мировыми исходами.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Только семь из 16 общих баллов «Метц» заработал на своей территории. Клуб выиграл одну игру, а также по четыре раза уступал и играл вничью.

    «Страсбург»

    «Страсбург» находится в середине турнирной таблицы Лиги 1, имея в своей копилке 26 баллов. От еврозоны команда отстает на пять баллов, сыграв на матч меньше конкурентов.

    В своей последней игре чемпионата Франции «гонщики» проиграли в родных стенах «Марселю» со счетом 0:2. Перед этим же они имели 6-матчевую беспроигрышную серию.

  • Антигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России
  • В новой серии итогов-2021 — плохиши года. То, по чему мы точно не будем скучать
  • Сегодня

    • В этот удачный период эльзасцы три поединка завершили мировыми исходами и столько же раз побеждали, причем дважды крупно, разгромив дома 4:0 «Лорьен» и на выезде 3:0 «Ниццу».

    Вне родных стен «Страсбург» заработал лишь девять пунктов из 26. Он смог добиться только двух викторий в восьми встречах, а также по три раза играл вничью и уступал.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    За последние три очные встречи этих клубов дважды удача была на стороне «Страсбурга» (3:0 и 2:1) и один поединок победителя не выявил (2:2).

    Прогноз и ставка на «Метц» — «Страсбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Страсбурга» — 1.80, победа «Метца» — 4.73, ничья — 3.88.

    Обе команды в последнее время отличатся в воротах соперника хотя бы одним голом. Вот и в их очном сражении вполне можно ожидать обмена забитыми мячами.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Осака — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Надаль — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансфилд Таун — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Хартлпул Юнайтед — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миллуолл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Метц» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на обе забьют
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры