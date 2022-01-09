«Метц» на своем поле сыграет против «Страсбурга» в 20-м туре французской Лиги 1. Игра состоится 9 января и начнется в 17:00 по мск. «Метц» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

Первую половину чемпионата «Метц» завершил в зоне переходных матчей, на 18 позиции. От прямого вылета коллектив отделяют только дополнительные показатели, а от безопасной строки отставание составляет пункт.

Перед уходом на перерыв «мессинцы» не проиграли в двух последних встречах. Сперва они обыграли на своем поле соседа по турнирке «Лорьен» 4:1, а затем привезли почетную ничью из Лиона — 1:1.

Перед этим коллектив потерпел два фиаско подряд с общим счетом 1:7, а до этого у него была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой три игры закончились мировыми исходами.

Календарь и таблица Лиги 1

Только семь из 16 общих баллов «Метц» заработал на своей территории. Клуб выиграл одну игру, а также по четыре раза уступал и играл вничью.

«Страсбург»

«Страсбург» находится в середине турнирной таблицы Лиги 1, имея в своей копилке 26 баллов. От еврозоны команда отстает на пять баллов, сыграв на матч меньше конкурентов.

В своей последней игре чемпионата Франции «гонщики» проиграли в родных стенах «Марселю» со счетом 0:2. Перед этим же они имели 6-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный период эльзасцы три поединка завершили мировыми исходами и столько же раз побеждали, причем дважды крупно, разгромив дома 4:0 «Лорьен» и на выезде 3:0 «Ниццу».

Вне родных стен «Страсбург» заработал лишь девять пунктов из 26. Он смог добиться только двух викторий в восьми встречах, а также по три раза играл вничью и уступал.

За последние три очные встречи этих клубов дважды удача была на стороне «Страсбурга» (3:0 и 2:1) и один поединок победителя не выявил (2:2).

Прогноз и ставка на «Метц» — «Страсбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Страсбурга» — 1.80, победа «Метца» — 4.73, ничья — 3.88.

Обе команды в последнее время отличатся в воротах соперника хотя бы одним голом. Вот и в их очном сражении вполне можно ожидать обмена забитыми мячами.