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    Кабо-Верде стартует с победы?

    Эфиопия — Кабо-Верде. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок африканских наций, 9 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2021
    Прогноз и ставки на Эфиопия — Кабо-Верде
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    Сборная Кабо-Верде
    Эфиопия сыграет на своем поле с Кабо-Верде в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:00 мск. Эфиопия — Кабо-Верде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эфиопия

    Сборная Эфиопии не прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. Команда заняла скромное 3 место в своей группе.

    При этом атака команды хромает на обе ноги. В 6 матчах отбора было забито только 4 гола при 7 пропущенных.

    В последнем туре квалификации на Мундиаль Эфиопия сыграла вничью с Зимбабве (1:1). Так что команде срочно нужно улучшать реализацию.

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    Разумеется, Эфиопия постарается начать Кубок африканских наций удачно. Как минимум, не уступить кабовердийцам.

    Кабо-Верде

    Эта команда тоже выглядит весьма симпатично. Сборная Кабо-Верде до последнего билась с Нигерией за первое место в своей отборочной группе на Мундиаль.

    Все решалось в последнем туре, в котором кабовердийцы не сумели добыть нужный ничейный результат (1:1). Тем не менее, игра команды оставила хорошее впечатление.

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    • В составе команды стоит отметить защитника Стопиру. К слову, именно на его счету мяч в ворота нигерийцев.

    Наверняка Кабо-Верде постарается побороться за первые два места в группе на Кубке африканских наций. В таком случае обыгрывать Эфиопию команде жизненно необходимо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Кабо-Верде за 1.80, на ничью за 3.20, а на Эфиопию — за 4.50.

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    Эфиопия испытывает заметные трудности в атаке.

    Сборная Кабо-Верде сейчас на подъеме, и наверняка будет активно атаковать.

    Кабо-Верде выглядит сильнее по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Фора Кабо-Верде -0.75 с коэффициентом 2.10.

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    Эфиопия — Кабо-Верде: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Кабо-Верде стартует с победы?
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