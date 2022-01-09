Эфиопия сыграет на своем поле с Кабо-Верде в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:00 мск. Эфиопия — Кабо-Верде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эфиопия

Сборная Эфиопии не прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. Команда заняла скромное 3 место в своей группе.

При этом атака команды хромает на обе ноги. В 6 матчах отбора было забито только 4 гола при 7 пропущенных.

В последнем туре квалификации на Мундиаль Эфиопия сыграла вничью с Зимбабве (1:1). Так что команде срочно нужно улучшать реализацию.

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Разумеется, Эфиопия постарается начать Кубок африканских наций удачно. Как минимум, не уступить кабовердийцам.

Кабо-Верде

Эта команда тоже выглядит весьма симпатично. Сборная Кабо-Верде до последнего билась с Нигерией за первое место в своей отборочной группе на Мундиаль.

Все решалось в последнем туре, в котором кабовердийцы не сумели добыть нужный ничейный результат (1:1). Тем не менее, игра команды оставила хорошее впечатление.

В составе команды стоит отметить защитника Стопиру. К слову, именно на его счету мяч в ворота нигерийцев.

Наверняка Кабо-Верде постарается побороться за первые два места в группе на Кубке африканских наций. В таком случае обыгрывать Эфиопию команде жизненно необходимо.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Кабо-Верде за 1.80, на ничью за 3.20, а на Эфиопию — за 4.50.

Эфиопия испытывает заметные трудности в атаке.

Сборная Кабо-Верде сейчас на подъеме , и наверняка будет активно атаковать.

Кабо-Верде выглядит сильнее по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Фора Кабо-Верде -0.75 с коэффициентом 2.10.