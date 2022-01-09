Эфиопия
Сборная Эфиопии не прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. Команда заняла скромное 3 место в своей группе.
При этом атака команды хромает на обе ноги. В 6 матчах отбора было забито только 4 гола при 7 пропущенных.
В последнем туре квалификации на Мундиаль Эфиопия сыграла вничью с Зимбабве (1:1). Так что команде срочно нужно улучшать реализацию.
Разумеется, Эфиопия постарается начать Кубок африканских наций удачно. Как минимум, не уступить кабовердийцам.
Кабо-Верде
Эта команда тоже выглядит весьма симпатично. Сборная Кабо-Верде до последнего билась с Нигерией за первое место в своей отборочной группе на Мундиаль.
Все решалось в последнем туре, в котором кабовердийцы не сумели добыть нужный ничейный результат (1:1). Тем не менее, игра команды оставила хорошее впечатление.
В составе команды стоит отметить защитника Стопиру. К слову, именно на его счету мяч в ворота нигерийцев.
Наверняка Кабо-Верде постарается побороться за первые два места в группе на Кубке африканских наций. В таком случае обыгрывать Эфиопию команде жизненно необходимо.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Кабо-Верде за 1.80, на ничью за 3.20, а на Эфиопию — за 4.50.
Эфиопия испытывает заметные трудности в атаке.
Кабо-Верде выглядит сильнее по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Фора Кабо-Верде -0.75 с коэффициентом 2.10.