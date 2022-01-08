«Суонси» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 20:30 мск. «Суонси» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе, причем неудачно. Вместо борьбы за выход в АПЛ команда занимает скромное 17 место.

В минувшем туре чемпионата «Суонси» вновь уступил. Поражение от «Ноттингем Форрест» (1:4) получилось слишком болезненным.

Более того, эта неудача стала для команды третьей подряд. До того «лебеди» поочередно проиграли «Редингу» и «Мидлсбро».

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«Суонси» никому не сдается за здорово живешь. Вот и в этом поединке «лебеди» обязаны напомнить о себе громко.

«Саутгемптон»

«Святые» за выживание не борются, но явно не радуют результатами. Всего 14 место в АПЛ явно тянет на неудачное выступление.

Ко всему прочему, «Саутгемптон» слабоват в атаке. В 19 матчах «святые» настреляли только 20 мячей в ворота соперников.

Минувший тур команда провела довольно удачно. Дома «святые» сыграли вничью с крепким «Тоттенхэмом» (1:1).

Привычно лучшим в составе команды является Джеймс Уорд-Проуз. В активе у него уже 5 забитых мячей в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.11, на ничью за 3.45, а на «Суонси» — за 3.35.

«Суонси» отвратительно выглядит в последних матчах.

«Саутгемптон» традиционно успешно играет с «Суонси» .

«Святые» сильнее, к тому же обыграли «Суонси» в двух последних очных поединках. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» с коэффициентом 2.11.