ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы «Челси» — «Тоттенхэм»Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс Томас ТухельЛучшие тренеры-2021: Тухель стал откровением года
  • 00:37
    • «Ювентус» поделил очки с «Наполи»
  • 22:31
    • «Милан» в большинстве обыграл «Рому», Ибрагимович не забил пенальти
  • 01:25
    • «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонда» в 1/16 финала Кубка Испании
  • 22:18
    • Черчесов: Я демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может
    Все новости спорта

    «Святые» одолеют проблемных «лебедей»?

    «Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Суонси Прогнозы на Саутгемптон
    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Уорд-Проуз
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 20:30 мск. «Суонси» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 20:30 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    Коэффициенты на матч Суонси — Саутгемптон

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Суонси»

    «Суонси» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе, причем неудачно. Вместо борьбы за выход в АПЛ команда занимает скромное 17 место.

    В минувшем туре чемпионата «Суонси» вновь уступил. Поражение от «Ноттингем Форрест» (1:4) получилось слишком болезненным.

    Более того, эта неудача стала для команды третьей подряд. До того «лебеди» поочередно проиграли «Редингу» и «Мидлсбро».

    Все прогнозы на футбол

    «Суонси» никому не сдается за здорово живешь. Вот и в этом поединке «лебеди» обязаны напомнить о себе громко.

    «Саутгемптон»

    «Святые» за выживание не борются, но явно не радуют результатами. Всего 14 место в АПЛ явно тянет на неудачное выступление.

    Ко всему прочему, «Саутгемптон» слабоват в атаке. В 19 матчах «святые» настреляли только 20 мячей в ворота соперников.

  • Лучшие тренеры-2021: Тухель стал откровением года
  • LiveSport.Ru подводит итоги 2021 года. На очереди — лучшие тренеры мира
  • Вчера

    • Минувший тур команда провела довольно удачно. Дома «святые» сыграли вничью с крепким «Тоттенхэмом» (1:1).

    Привычно лучшим в составе команды является Джеймс Уорд-Проуз. В активе у него уже 5 забитых мячей в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.11, на ничью за 3.45, а на «Суонси» — за 3.35.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Суонси» отвратительно выглядит в последних матчах.

    «Саутгемптон» традиционно успешно играет с «Суонси».

    «Святые» сильнее, к тому же обыграли «Суонси» в двух последних очных поединках. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» с коэффициентом 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Йени Малатьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Санта Клара — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аморебьета — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансфилд Таун — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Суонси» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Святые» одолеют проблемных «лебедей»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры