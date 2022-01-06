В четверг, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Альмерия» на своем поле сыграет против «Эльче». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия», которая проводит этот сезон в Сегунде, является там основным претендентом на повышение, так как уверенно лидирует, значительно оторвавшись от преследователей.

В своей последней проведенной встрече андалузцы неожиданно проиграли в рамках чемпионата страны на своем поле «Картахене» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою длительную беспроигрышную серию.

В это удачный период «красно-белые» провели 12 поединков во всех турнирах, где смогли выиграть в девяти из них при трех мировых исходах.

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Что касается текущего Кубка, то там «Альмерия» преодолела уже два этапа. В 1/32 финала она только по пенальти прошла четвертолиговый «Агилас», а на предыдущей стадии справилась с «Аморебьетой» 2:1, также выступающей в Сегунде.

«Эльче»

«Эльче» — представитель элиты испанского футбола. Там после первого круга коллектив находится вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

У «бело-зеленых» в рамках чемпионата числится только одна виктория за последние 11 встреч. Еще в этот период они шесть раз были повержены и четыре игры свели вничью.

В новом году левантийцы успели пока провести всего одну игру, в которой расписали домашнюю мировую с «Гранадой», сыграв 0:0.

В кубковом розыгрыше «Эльче» смог поочередно справиться с коллективами из низов, выиграв у них в гостях 2:0 и 1:0.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Сегунды «Альмерия» дома проиграла дома 0:2, а в Эльче была ничья — 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.40, победа «Эльче» — 3.07, ничья — 3.30.

Проход: «Альмерии» — 1.80; «Эльче» — 2.04.

В данной паре мы отдаем предпочтение представителю Сегунды, который находится более в лучшей форме, чем «Эльче». В общем, наш прогноз на эту игру — проход «Альмерии».