«Гуанчжоу Сити»
«Гуанчжоу Сити» в финальной части китайской Суперлиги находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету после 20 игр 25 очков.
«Морские львы» смогли одержать в данном первенстве шесть победных результатов, а также по семь раз играли вничью и столько же раз уходили с поля поверженными.
В финальной части за шесть проведенных игр коллектив победил лишь раз, еще одну встречу он свел вничью и дважды проиграл. Два из этих фиаско пришлись на предыдущие два игровых дня.
В этих поединках «Гуанчжоу Сити» уступил с одинаковым счетом по 1:2 командам, которые сейчас занимают третье и четвертое место соответственно.
«Хэбей»
«Хэбей» же занимает последнее восьмое место в финальной части китайского первенства. У команды на счету те же 25 баллов, но хуже разница мячей.
«Золотые драконы» за 20 проведенных встреч чемпионата смогли победить только в шести из них, еще семь матчей они завершили мировыми исходами и семь раз были повержены.
К данной игре коллектив подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией в рамках Суперлиги. В этот период он потерпел четыре поражения и три поединка завершил вничью.
Так в прошлом туре «Хэбей» уступил на своей арене «ФК Гуанчжоу» 0:2, занимающий вторую позицию в турнирке.
Месяц тому назад эти команды между собой сыграли вничью 1:1. Всего же за последние восемь очных встреч они неизменно обменивались голами.
Прогноз и ставка на «Гуанчжоу Сити» — «Хэбей»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гуанчжоу Сити» предлагают — 1.95.
На викторию «Хэбей» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.10.
Прогнозируем, что команды и в данном сражении вновь смогут забить друг другу. В общем, наша ставка — обе забьют: да.