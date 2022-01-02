В матче 21 тура АПЛ «Брентфорд» примет «Астон Виллу» на поле стадиона «Комьюнити». Игра запланирована на 2 января 17:00 мск. «Брентфорд» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Пчелы» отыграли 18 туров и пока что располагаются на 14 месте в таблице АПЛ. У них 20 очков на счету. При этом в случае победы они обойдут «Астон Виллу».

«Брентфорд» подошел к этому туру с двумя поражениями подряд. У клуба были неудачные выступления в матчах с «Брайтоном» (0:2) и «Ман Сити» (0:1). Перед этим команда вылетела из Кубка лиги, проиграв «Челси» 0:2.

Таким образом, у «Брентфорда» серия из трех поражений подряд с учетом всех турниров. Последнюю победу хозяева одержали 10 декабря, когда дома победили «Уотфорд» со счетом 2:1.

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Травмированы Кристоффер Айер, Джошуа Да Силва, Жюльен Жанвье, Матиас Йоргенсен и Давид Рая.

«Астон Вилла»

«Вилла» занимает 12 позицию в лиге и у нее всего лишь на 2 пункта больше, чем у хозяев. При этом за 5 туров она набрала на 2 очка больше, чем «Брентфорд». Все благодаря двум победам.

«Астон Вилла» в недавних турах дома обыграла «Лестер» 2:1, а также на выезде победила «Норвич» со счетом 2:0. Победа над «канарейками» стала второй за три выезда. Ранее команда Стивена Джеррарда разобралась с «Кристал Пэлас» (2:1).

Если говорить о поражениях, то за последний месяц бирмингемцы проиграли 1:2 «Ман Сити», 0:1 «Ливерпулю» и 1:3 « Челси». Таким грандам и не стыдно уступить.

«Астон Вилла» не уходила с поля без забитых голов в четырех из пяти случаев.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров следующие: 3.00 на «Брентфорд», 3.25 на ничью и 2.50 на победу «Астон Виллы».

Обе команды больше заточены на игру от обороны. Возможно, что нас ждет низовой поединок. Учитывая, что в прошлый раз команды сыграли вничью 1:1, то такой исход события вполне вероятен.

Можно заиграть вариант со ставкой на тотал меньше 2.5. Букмекеры предлагают на него коэффициент 1.78.