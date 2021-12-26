«Стандарт» сыграет на своём поле против «Зюльте-Верегема» в рамках 21-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдёт 26 декабря, начало — 18:00 (мск). «Стандарт» — «Зюльте-Верегем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стандарт»

После 12 туров чемпионата Бельгии «Стандарт» находится на 12-м месте в турнирной таблице, в их активе 23 очка.

За последние три тура Первого дивизиона А «Стандарт» лишь один раз одержал победу в матче с «Антверпеном» (2:3). А вот с «Шарлеруа» им совсем не повезло и они крупно проиграли — 0:3. В крайнем туре чемпионата «Стандарт» встречался с «Хеверли Лувен» и так же потерпел поражение — 2:1.

В Кубке Бельгии дела обстоят не лучше — с него они уже вылетели проиграв на выезде «Генту» (3:1).

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В этом матче за «Стандарт» не сыграют — Николя Гавори и Дауда Пеетерс.

«Зюльте-Варегем»

«Зюльте-Верегем» главный претендент на вылет из Первого дивизиона А. После 20-ти туров чемпионата Бельгии в их активе 20 очков и занимают они 16-е место в турнирной таблице.

За последние 4 тура чемпионата «Зюльте-Верегем» одержала победу лишь один раз в матче с «Мехеленом»(3:2). До этого было три поражения от «Юнион Сент-Жиллуа»(0:2), «Брюгге» (3:0) и «Андерлехта» (3:2).

В Кубке Бельгии им тоже не повезло и «Зюльте-Верегем» из него вылетел, проиграв на выезде в дополнительное время «Эйпену» (3:2).

В этом матче команде не помогут — Абдеррахман Сиссако, Бент Сормо и Ханс Ванакен.

Прогноз и ставка

На «Стандарт» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Зюльте-Верегема» — за 4.80.

Прогноз — Это встреча двух слабых команд чемпионата Бельгии. Но «Стандарт» всё равно находится в более оптимальной форме и им нужно забирать свои 3 очка, что б отдалиться еще выше от зоны вылета. «Зюльте-Верегем» в последних матчах пропускает в среднем 2-3 гола, этот тоже не будет исключением.

Ставка — Победа «Стандарта» с форой (-1) за 1.98.