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    «Дачники» прервут свою неудачную серию?

    «Фулхэм» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Бирмингем»
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    «Фулхэм»
    В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 24-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Бирмингемом». Поединок состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Фулхэм» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
  • Матч перенесен
  • Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

    • «Фулхэм»

    «Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 23 туров он идет во главе турнирки, имея в активе 45 баллов, но третий «Блэкберн» отстает всего лишь на три пункта.

    «Дачники» вот уже как пять туров не могут победить. Сперва в этот неудачный период они четыре поединка завершили мировыми исходами, после чего проиграли на своем поле «Шеффилд Юнайтед» — 0:1.

    До этого лондонцы добились викторий в семи встречах первенства подряд. Причем в пяти случаях выигрыши были добыты с разницей в три и более мячей. Одну игру они даже выиграли 7:0 — у «Блэкберна» в гостях.

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    На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл семь встреч из 12 при трех мировых исходах и двух неудачах.

    «Бирмингем»

    С 27 набранными очками «Бирмингем» делит 16 позицию в турнирной таблице еще с двумя командами. И от зоны плей-офф, и зоны вылета коллектив находится на одинаковом расстоянии.

    У «синих» за последние семь встреч первенства только одна победа, добытая в конце ноября дома над «Блэкпулом» 1:0. Также в этот период они дважды сыграли вничью и четыре раза уступали.

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    • Одно из этих фиаско было в минувшем игровом дне на выезде от «Блэкберна» — 0:4. Стоит отметить, что перед этой серией коллектив смог выиграть три матча подряд, пропустив в них всего лишь гол.

    Вне родных стен «Бирмингем» выиграл только три раза за 12 игр. Еще он три поединка свел вничью и шесть встреч проиграл.

    «Фулхэм» обыграл «Бирмингем» в последних четырех очных матчах. В первом круге «дачники» победили на выезде 4:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.43.

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    На викторию «Бирмингема» дают — 7.80, ничья оценена — в 4.80.

  • Матч перенесен
  • Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

    • Прогнозируем, что «Фулхэм» наконец-то прервет свою неудачную серию, уверенно выиграв на этот раз у команды из второй части турнирной таблицы.

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    «Фулхэм» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Дачники» прервут свою неудачную серию?
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