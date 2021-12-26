В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 24-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Бирмингемом». Поединок состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Фулхэм» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Матч перенесен Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

«Фулхэм»

«Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 23 туров он идет во главе турнирки, имея в активе 45 баллов, но третий «Блэкберн» отстает всего лишь на три пункта.

«Дачники» вот уже как пять туров не могут победить. Сперва в этот неудачный период они четыре поединка завершили мировыми исходами, после чего проиграли на своем поле «Шеффилд Юнайтед» — 0:1.

До этого лондонцы добились викторий в семи встречах первенства подряд. Причем в пяти случаях выигрыши были добыты с разницей в три и более мячей. Одну игру они даже выиграли 7:0 — у «Блэкберна» в гостях.

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На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл семь встреч из 12 при трех мировых исходах и двух неудачах.

«Бирмингем»

С 27 набранными очками «Бирмингем» делит 16 позицию в турнирной таблице еще с двумя командами. И от зоны плей-офф, и зоны вылета коллектив находится на одинаковом расстоянии.

У «синих» за последние семь встреч первенства только одна победа, добытая в конце ноября дома над «Блэкпулом» 1:0. Также в этот период они дважды сыграли вничью и четыре раза уступали.

Одно из этих фиаско было в минувшем игровом дне на выезде от «Блэкберна» — 0:4. Стоит отметить, что перед этой серией коллектив смог выиграть три матча подряд, пропустив в них всего лишь гол.

Вне родных стен «Бирмингем» выиграл только три раза за 12 игр. Еще он три поединка свел вничью и шесть встреч проиграл.

«Фулхэм» обыграл «Бирмингем» в последних четырех очных матчах. В первом круге «дачники» победили на выезде 4:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.43.

На викторию «Бирмингема» дают — 7.80, ничья оценена — в 4.80.

Матч перенесен Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

Прогнозируем, что «Фулхэм» наконец-то прервет свою неудачную серию, уверенно выиграв на этот раз у команды из второй части турнирной таблицы.