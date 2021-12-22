«Марсель» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Олимпийцы» после 17 матчей имеют 32 очка и занимают второе место в таблице чемпионата Франции. При этом у них на игру меньше, чем лидера ПСЖ.

После сорванного матча с «Лионом» «Марсель» провел два поединка в Лиге 1, в которых одержал две победы — над «Труа» и «Нантом» (оба раза — 1:0).

Затем провансальцы несколько неожиданно уступили «Бресту» со счетом 1:2 на своем поле, из-за чего временно откатились на третью строчку.

Все прогнозы на Лигу 1

Тем не менее, в трех последних матчах клуб выиграл — у московского «Локомотива» (1:0) в Лиге Европы, у «Страсбурга» (2:0) в Лиге 1 и у «Канне Рошвиль» (4:1) в Кубке Франции.

«Реймс»

«Реймс» с 22 зачетными пунктами разместился на 14 позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от своего предстоящего противника на 10 баллов.

«Красно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь пять раз, еще шесть раз они были повержены и семь раз делили очки со своими оппонентами.

В двух своих последних матчах коллектив смог добыть две виктории, поочередно обыграв дома «Сент-Этьен» 2:0 в чемпионате и в гостях «Реймс Сент-Анн» 1:0 в кубке.

Перед этим же он потерпел поражение от «Анже» (1:2) во французском первенстве.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.