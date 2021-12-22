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    Продолжится ли победная серия «Марсель»?

    «Марсель» — «Реймс». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига 1, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Реймс»
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    «Марсель» идет на втором месте
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Марсель — Реймс

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Марсель»

    «Олимпийцы» после 17 матчей имеют 32 очка и занимают второе место в таблице чемпионата Франции. При этом у них на игру меньше, чем лидера ПСЖ.

    После сорванного матча с «Лионом» «Марсель» провел два поединка в Лиге 1, в которых одержал две победы — над «Труа» и «Нантом» (оба раза — 1:0).

    Затем провансальцы несколько неожиданно уступили «Бресту» со счетом 1:2 на своем поле, из-за чего временно откатились на третью строчку.

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    Тем не менее, в трех последних матчах клуб выиграл — у московского «Локомотива» (1:0) в Лиге Европы, у «Страсбурга» (2:0) в Лиге 1 и у «Канне Рошвиль» (4:1) в Кубке Франции.

    «Реймс»

    «Реймс» с 22 зачетными пунктами разместился на 14 позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от своего предстоящего противника на 10 баллов.

    «Красно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь пять раз, еще шесть раз они были повержены и семь раз делили очки со своими оппонентами.

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    • В двух своих последних матчах коллектив смог добыть две виктории, поочередно обыграв дома «Сент-Этьен» 2:0 в чемпионате и в гостях «Реймс Сент-Анн» 1:0 в кубке.

    Перед этим же он потерпел поражение от «Анже» (1:2) во французском первенстве.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Марсель»?
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