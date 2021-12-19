«Торино» сыграет на своём поле с «Вероной» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт 19 декабря, начало — 20:00 (мск). «Торино» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

В предыдущем туре чемпионата Италии «Торино» одержал победу, на своём поле справившись с «Болоньей» — 2:1. Эта победа стала первой для «быков» за 4 тура — ранее команда вничью завершила матчи с «Кальяри» (1:1) и «Эмполи» (2:2), а ещё тур назад уступила «Роме» (1:0). «Торино» по итогам 17-и туров занимает 13-е место в турнирной таблице.

Поражение от «Сампдории» (1:2) в Кубке Италии стало лишь одним из многих неудачных матчей в этом сезоне. «Гранатовые» Ивана Юрича покинули турнир, едва начав выступления в нём.

За «Торино» в этом матче на поле не выйдут Андреа Белотти, Симоне Верди, Коффи Джиджи.

«Верона»

В предыдущем туре чемпионата «Верона» проиграли на своём поле «Аталанте» (1:2) и укрепились в середине турнирной таблицы. «Верона» 11-я по итогам 17-и туров и имеет в активе всего на 1 балл больше, чем «Торино».

Если «Торино» кубковый матч проводил на выезде, то «Верона» дома принимала «Эмполи». Итог, правда, оказался точно таким же — поражение (3:4) и вылет из борьбы за Кубок Италии.

«Вероне» в этом матче не помогут Павел Давидович и Джанлука Фработта.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.28, на ничью за 3.30, а на «Верону» — за 3.40.

Прогноз — «Торино» и «Верона» пока далеки от стабильности в своей игре. Вслед за ярким победным матчем оба коллектива могут провалиться. И те, и другие имеют отличных исполнителей в атаке, но при этом и сами много пропускают. Обмен большим количеством голов здесь неизбежен.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.91.