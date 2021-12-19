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    Кто победит неизвестно, но голов будет много

    «Торино» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Италии, 19 декабря 2021 года

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    Андреа Белотти
    «Торино» сыграет на своём поле с «Вероной» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт 19 декабря, начало — 20:00 (мск). «Торино» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Декабря 2021 года
    Торино
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    •  Торино 20:00 Верона Верона
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    Коэффициенты на матч Торино — Верона

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Торино»

    В предыдущем туре чемпионата Италии «Торино» одержал победу, на своём поле справившись с «Болоньей» — 2:1. Эта победа стала первой для «быков» за 4 тура — ранее команда вничью завершила матчи с «Кальяри» (1:1) и «Эмполи» (2:2), а ещё тур назад уступила «Роме» (1:0). «Торино» по итогам 17-и туров занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Поражение от «Сампдории» (1:2) в Кубке Италии стало лишь одним из многих неудачных матчей в этом сезоне. «Гранатовые» Ивана Юрича покинули турнир, едва начав выступления в нём.

    За «Торино» в этом матче на поле не выйдут Андреа Белотти, Симоне Верди, Коффи Джиджи.

    «Верона»

    В предыдущем туре чемпионата «Верона» проиграли на своём поле «Аталанте» (1:2) и укрепились в середине турнирной таблицы. «Верона» 11-я по итогам 17-и туров и имеет в активе всего на 1 балл больше, чем «Торино».

    Если «Торино» кубковый матч проводил на выезде, то «Верона» дома принимала «Эмполи». Итог, правда, оказался точно таким же — поражение (3:4) и вылет из борьбы за Кубок Италии.

    «Вероне» в этом матче не помогут Павел Давидович и Джанлука Фработта.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.28, на ничью за 3.30, а на «Верону» — за 3.40.

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    Прогноз — «Торино» и «Верона» пока далеки от стабильности в своей игре. Вслед за ярким победным матчем оба коллектива могут провалиться. И те, и другие имеют отличных исполнителей в атаке, но при этом и сами много пропускают. Обмен большим количеством голов здесь неизбежен.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.91.

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    «Торино» — «Верона»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Кто победит неизвестно, но голов будет много
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