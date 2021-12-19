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    Будет ли выезд «Мальорки» в Гранаду удачным?

    «Гранада» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.14) и ставки на футбол, Примера, 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Мальорка»
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    В матче 18 тура испанской Примеры «Гранада» будет принимать «Мальорку». Событие состоится 19 декабря в 16:00 по мск. «Гранада» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 16:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч Гранада — Мальорка

  • 1
  • 2.50
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  • 3.05
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» опустилась на 15 место таблицы. У нее 16 очков после 16 матчей и лишь одна победа в пяти последних турах.

    Несмотря на не совсем стабильные результаты, «Гранада» подошла к матчу с серией из трех игр без поражений — 2 ничьи и победа. «Насриды» разошлись миром с «Кадисом» (1:1) и «Атлетиком» (2:2).

    Также стоит учесть победу над «Алавесом» (2:1), которая стала всего третьей по счету за сезон. Да, в этом году у «Гранады» с победами туго.

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    Настроение перед этой игрой команде подпортил вылет из Кубка Испании. В 1/32 финала она проиграла 0:1 «Манче».

    «Мальорка»

    Гости не далеко ушли в таблице. Они находятся на две строчки выше с 20 очками и тоже подходят к матчу с серией без неудач, имея такие же 5 очков за 3 тура.

    «Мальорка» разошлась нулевыми с «Сельтой» и «Хетафе», а 4 декабря победила на выезде «Атлетико».

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    • 16 декабря «Островитяне» прошли в 1/16 Кубка Испании, разгромив на выезде представителя четвертой лиги клуб «Льянера» со счетом 6:0.

    Победа над «Атлетико» в Мадриде наверняка придала гостям уверенности, которые до этого долгое время не могли выиграть в чужих стенах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры почти равно оценивают команды, но небольшой перевес все-таки на стороне «Гранады» — 2.60 и 3.15 соответственно. Ничья оценивается котировкой 3.00.

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    «Гранада» — фаворит, но не будем забывать, что за 3 тура «Мальорка» пропустила всего один мяч и при этом на выезде победила «Атлетико». Судя по всему, она находится в куда более собранном состоянии, чем ее соперник.

    Да, «Мальорке» не везет в очных встречах с «Гранадой», но она подкупает своими последними результатами в Примере. Рекомендуемая ставка — победа «Мальорки» с форой 0 за 2.14.

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    «Гранада» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли выезд «Мальорки» в Гранаду удачным?
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