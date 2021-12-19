В матче 18 тура испанской Примеры «Гранада» будет принимать «Мальорку». Событие состоится 19 декабря в 16:00 по мск. «Гранада» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» опустилась на 15 место таблицы. У нее 16 очков после 16 матчей и лишь одна победа в пяти последних турах.

Несмотря на не совсем стабильные результаты, «Гранада» подошла к матчу с серией из трех игр без поражений — 2 ничьи и победа. «Насриды» разошлись миром с «Кадисом» (1:1) и «Атлетиком» (2:2).

Также стоит учесть победу над «Алавесом» (2:1), которая стала всего третьей по счету за сезон. Да, в этом году у «Гранады» с победами туго.

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Настроение перед этой игрой команде подпортил вылет из Кубка Испании. В 1/32 финала она проиграла 0:1 «Манче».

«Мальорка»

Гости не далеко ушли в таблице. Они находятся на две строчки выше с 20 очками и тоже подходят к матчу с серией без неудач, имея такие же 5 очков за 3 тура.

«Мальорка» разошлась нулевыми с «Сельтой» и «Хетафе», а 4 декабря победила на выезде «Атлетико».

16 декабря «Островитяне» прошли в 1/16 Кубка Испании, разгромив на выезде представителя четвертой лиги клуб «Льянера» со счетом 6:0.

Победа над «Атлетико» в Мадриде наверняка придала гостям уверенности, которые до этого долгое время не могли выиграть в чужих стенах.

Прогноз и ставка

Букмекеры почти равно оценивают команды, но небольшой перевес все-таки на стороне «Гранады» — 2.60 и 3.15 соответственно. Ничья оценивается котировкой 3.00.

«Гранада» — фаворит, но не будем забывать, что за 3 тура «Мальорка» пропустила всего один мяч и при этом на выезде победила «Атлетико» . Судя по всему, она находится в куда более собранном состоянии, чем ее соперник.

Да, «Мальорке» не везет в очных встречах с «Гранадой», но она подкупает своими последними результатами в Примере. Рекомендуемая ставка — победа «Мальорки» с форой 0 за 2.14.