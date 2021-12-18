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    «Барселона» снова не выиграет?

    «Барселона» — «Эльче». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Испании 18 декабря 2021 года

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    «Барса» одержала лишь одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Эльче» в 18-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 18 декабря на «Камп Ноу», начало — в 20:30 мск. «Барселона» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Декабря 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 20:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч Барселона — Эльче

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.80
  • Ставка!
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает восьмое место в таблице Ла Лиги после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка.

    Ранее на этой неделе «Барса» сыграла в Саудовской Аравии против «Бока Хуниорс» в матче памяти Диего Марадоны. Каталонцы уступили аргентинскому клубу в серии пенальти. У «Барселоны» в этом матче был экспериментальный состав.

    Но в целом ситуация, конечно, сложная. «Барса» вылетела из Лиги чемпионов, а в Ла Лиге находится на приличном расстоянии от топ-4.

    В предыдущем туре команда Хави сыграла вничью с «Осасуной» (2:2), позволив сопернику отыграться незадолго до финального свистка.

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    • Сейчас главной проблемой «Барсы» можно назвать кадровый кризис в нападении. Ансу Фати и Мемфис Депай травмированы, а Серхио Агуэро, как известно, объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. В такой ситуации усилий Усмана Дембеле и Люка де Йонга явно недостаточно.

    «Барса» одержала лишь одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле, забив при этом только три гола.

    «Эльче»

    «Эльче» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 17-ти матчах 15 очков.

    Несколько дней назад «Эльче» одержал гостевую победу над «Саламанкой» и вышел в следующий раунд Кубка Испании.

    В Ла Лиге команда Франсиско Хавьера Родригеса пока не так часто радует. В девяти предыдущих турах «Эльче» выиграл только один матч. В начале декабря клуб из провинции Аликанте победил на своем поле «Кадис» (3:1).

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    «Эльче» потерпел шесть поражений и одержал только одну победу в девяти гостевых матчах Ла Лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Эльче» — за 8.60.

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    С тех пор, как «Барсу» возглавил Хави, можно было неоднократно убедиться, что главная проблема команды заключается в отсутствии классных игроков. Нет звезд — нет результата. Все просто. Хави никогда не станет Гваодиолой, если в составе «Барселоны» не будет топ-футболистов.

    Ставка — обе команды забьют за 1.97.

    На эту «Барселону» опасно ставить даже в матчах против таких команд, как «Эльче». Тем более все знают, с каким настроем выходят играть против «Барсы» все испанские середняки и аутсайдеры.

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    «Барселона» — «Эльче»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Барселона» снова не выиграет?
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