«Барселона» сыграет на своем поле против «Эльче» в 18-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 18 декабря на «Камп Ноу», начало — в 20:30 мск. «Барселона» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает восьмое место в таблице Ла Лиги после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка.

Ранее на этой неделе «Барса» сыграла в Саудовской Аравии против «Бока Хуниорс» в матче памяти Диего Марадоны. Каталонцы уступили аргентинскому клубу в серии пенальти. У «Барселоны» в этом матче был экспериментальный состав.

Но в целом ситуация, конечно, сложная. «Барса» вылетела из Лиги чемпионов, а в Ла Лиге находится на приличном расстоянии от топ-4.

В предыдущем туре команда Хави сыграла вничью с «Осасуной» (2:2), позволив сопернику отыграться незадолго до финального свистка.

Сейчас главной проблемой «Барсы» можно назвать кадровый кризис в нападении . Ансу Фати и Мемфис Депай травмированы, а Серхио Агуэро, как известно, объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. В такой ситуации усилий Усмана Дембеле и Люка де Йонга явно недостаточно.

«Барса» одержала лишь одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле, забив при этом только три гола.

«Эльче»

«Эльче» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 17-ти матчах 15 очков.

Несколько дней назад «Эльче» одержал гостевую победу над «Саламанкой» и вышел в следующий раунд Кубка Испании.

В Ла Лиге команда Франсиско Хавьера Родригеса пока не так часто радует. В девяти предыдущих турах «Эльче» выиграл только один матч. В начале декабря клуб из провинции Аликанте победил на своем поле «Кадис» (3:1).

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«Эльче» потерпел шесть поражений и одержал только одну победу в девяти гостевых матчах Ла Лиги.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Эльче» — за 8.60.

С тех пор, как «Барсу» возглавил Хави, можно было неоднократно убедиться, что главная проблема команды заключается в отсутствии классных игроков. Нет звезд — нет результата. Все просто. Хави никогда не станет Гваодиолой, если в составе «Барселоны» не будет топ-футболистов.

Ставка — обе команды забьют за 1.97.

На эту «Барселону» опасно ставить даже в матчах против таких команд, как «Эльче». Тем более все знают, с каким настроем выходят играть против «Барсы» все испанские середняки и аутсайдеры.