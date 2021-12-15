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    «Бордовые» поменяются местами с «шершнями» в турнирке?

    «Бернли» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Англии, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Уотфорд»
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    В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» в домашнем матче сыграет против «Уотфорда». Игра состоится 15 декабря и начнется в 22:30 по мск. «Бернли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:30 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч Бёрнли — Уотфорд

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Бернли»

    С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От безопасной 17 строки коллектив отстает на два пункта.

    «Бордовые» традиционно тяжело вошли в сезон и свою первую, и единственную пока, победу смогли одержать только в десятом туре, обыграв на своем поле новичка «Брентфорд» со счетом 3:1.

    После этого команда Шона Дайча три раза подряд сыграла вничью, среди которых стоит выделить гостевую мировую с «Челси» 1:1. Затем она проиграла на выезде «Ньюкаслу» 0:1, а в минувшем туре дома поделила очки с «Вест Хэмом», сыграв 0:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Семь из 11 баллов «Бернли» набрал как раз в родных стенах, победив один раз при четырех мировых исходах и двух фиаско.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» имеет в своем активе на два очка больше, чем у «Бернли» и находится на одну строку в турнирной таблице АПЛ выше.

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    • В текущем первенстве «шершни» смогли отпраздновать четыре выигрыша, одну игру свели вничью и потерпели аж 11 фиаско. Забили за 16 игр 21 гол, а пропустили на десять мячей больше.

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    К данной игре коллектив подходит с 4-матчевой серией из поражений. Правда, в этот период ему пришлось играть с «Лестером», «Челси» и «Ман Сити». В прошлом же туре было гостевое поражение от «Брентфорда» со счетом 1:2.

    Вне родных стен «Уотфорд» в этом чемпионате заработал шесть пунктов, выиграв две игры при шести фиаско.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках АПЛ дважды победил «Бернли» — 1:0 дома и 3:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бернли» — 2.17, победа «Уотфорда» — 3.44, ничья — 3.62.

    Похоже, что «шершни» ушли в пике, а вот «бордовые» потихоньку выбираются из ямы. Поэтому прогнозируем в этой игре викторию «Бернли», который традиционно играет сильно дома.

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    «Бернли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. «Бордовые» поменяются местами с «шершнями» в турнирке?
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