В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» в домашнем матче сыграет против «Уотфорда». Игра состоится 15 декабря и начнется в 22:30 по мск. «Бернли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От безопасной 17 строки коллектив отстает на два пункта.

«Бордовые» традиционно тяжело вошли в сезон и свою первую, и единственную пока, победу смогли одержать только в десятом туре, обыграв на своем поле новичка «Брентфорд» со счетом 3:1.

После этого команда Шона Дайча три раза подряд сыграла вничью, среди которых стоит выделить гостевую мировую с «Челси» 1:1. Затем она проиграла на выезде «Ньюкаслу» 0:1, а в минувшем туре дома поделила очки с «Вест Хэмом», сыграв 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

Семь из 11 баллов «Бернли» набрал как раз в родных стенах, победив один раз при четырех мировых исходах и двух фиаско.

«Уотфорд»

«Уотфорд» имеет в своем активе на два очка больше, чем у «Бернли» и находится на одну строку в турнирной таблице АПЛ выше.

В текущем первенстве «шершни» смогли отпраздновать четыре выигрыша, одну игру свели вничью и потерпели аж 11 фиаско. Забили за 16 игр 21 гол, а пропустили на десять мячей больше.

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К данной игре коллектив подходит с 4-матчевой серией из поражений. Правда, в этот период ему пришлось играть с «Лестером», «Челси» и «Ман Сити». В прошлом же туре было гостевое поражение от «Брентфорда» со счетом 1:2.

Вне родных стен «Уотфорд» в этом чемпионате заработал шесть пунктов, выиграв две игры при шести фиаско.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках АПЛ дважды победил «Бернли» — 1:0 дома и 3:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бернли» — 2.17, победа «Уотфорда» — 3.44, ничья — 3.62.

Похоже, что «шершни» ушли в пике, а вот «бордовые» потихоньку выбираются из ямы. Поэтому прогнозируем в этой игре викторию «Бернли», который традиционно играет сильно дома.