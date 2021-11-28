«Бернли» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» проводит нынешний сезон на своем привычном уровне. Типичный андердог АПЛ на данный момент занимает 18 место.

«Кларетовым» явно недостает агрессии в атаке. В 12 матчах команда сумела забить лишь 14 раз: показатель типичного аутсайдера.

В минувшем туре «Бернли» добыл один пункт. Боевая ничья с «Кристал Пэлас» (3:3) может дать положительный толчок в плане атаки.

Все прогнозы на АПЛ

Против «Тоттенхэма» команда играет откровенно проблематично. Из пяти последних поединков «кларетовые» уступили в четырех при одном паритете.

«Тоттенхэм»

В последнее время «шпоры» не радуют своих почитателей. Команда Антонио Конте занимает только 7 место в чемпионате.

Более того, на неделе «Тоттенхэм» потерпел позорное поражение в Лиге конференций. На выезде лондонцы проиграли словенской «Муре» (2:1).

В предыдущем туре АПЛ «Тоттенхэм» победил. Дома был обыгран «Лидс» (2:1), причем лондонцы смотрелись не слишком монолитно.

Даже при наличии в составе Харри Кейна, лондонцы крайне нерезультативны. Всего 11 мячей забили «шпоры» в 12 матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.00, на ничью за 3.55, а на «Бернли» — за 3.70.

«Бернли» слабоват в атаке, да и обороняется команда не лучшим образом .

«Шпоры» потенциально способны побороться за самые высокие места.

Кейн и компания наконец-то покажут свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.00.