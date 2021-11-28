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    «Шпоры» одолеют «Бернли»?

    «Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, АПЛ, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Бёрнли — Тоттенхэм

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Бернли»

    «Бернли» проводит нынешний сезон на своем привычном уровне. Типичный андердог АПЛ на данный момент занимает 18 место.

    «Кларетовым» явно недостает агрессии в атаке. В 12 матчах команда сумела забить лишь 14 раз: показатель типичного аутсайдера.

    В минувшем туре «Бернли» добыл один пункт. Боевая ничья с «Кристал Пэлас» (3:3) может дать положительный толчок в плане атаки.

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Тоттенхэма» команда играет откровенно проблематично. Из пяти последних поединков «кларетовые» уступили в четырех при одном паритете.

    «Тоттенхэм»

    В последнее время «шпоры» не радуют своих почитателей. Команда Антонио Конте занимает только 7 место в чемпионате.

    Более того, на неделе «Тоттенхэм» потерпел позорное поражение в Лиге конференций. На выезде лондонцы проиграли словенской «Муре» (2:1).

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    • В предыдущем туре АПЛ «Тоттенхэм» победил. Дома был обыгран «Лидс» (2:1), причем лондонцы смотрелись не слишком монолитно.

    Даже при наличии в составе Харри Кейна, лондонцы крайне нерезультативны. Всего 11 мячей забили «шпоры» в 12 матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.00, на ничью за 3.55, а на «Бернли» — за 3.70.

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    «Бернли» слабоват в атаке, да и обороняется команда не лучшим образом.

    «Шпоры» потенциально способны побороться за самые высокие места.

    Кейн и компания наконец-то покажут свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.00.

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    «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Шпоры» одолеют «Бернли»?
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