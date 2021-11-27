Встреча 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Сочи» состоится 27 ноября. Матч на «Екатеринбург Арене» начнется в 14:00 мск. «Урал» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Команда закончила первый круг РПЛ на последнем месте в турнирной таблице. В XXI веке это худший результат «Урала» в Премьер-лиге после 15 туров.

В конце октября команда Шалимова вылетела из Кубка России, проиграв на выезде КАМАЗу (0:1), а в РПЛ в гостях разошлась миром с «Химками» (0:0).

Домашний матч с «Зенитом» тоже завершился без забитых голов, а в последнем матче уральцы спаслись от поражения в гостевом матче с «Крыльями Советов» (1:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 15 туров РПЛ «Урал» с 12 очками идет 16-м. До спасительного 12 места — 3 очка. Разница мячей 6-16. Не сыграет Роман Емельянов.

«Сочи»

«Сочи» проводит в РПЛ свой третий сезон и пока нынешнее третье место это лучший результат клуба по итогам 15 туров

В конце октября сочинцы в гостях уступили «Локомотиву» (1:2) и в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1).

В начале ноября южане на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1, а в последнем матче на своем поле уступили в концовке «Рубину» (1:2).

Календарь и таблица РПЛ

После 15 туров РПЛ «Сочи» с 27 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 25-18, Матео Кассьерра забил 7 голов. Не сыграют Заика и Юрганов.

Прогноз и ставка

На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.80, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Сочи» — 1.79.

В первом круге «Сочи» победил дома со счетом 2:0. В прошлом сезоне «Урал» в гостях сыграл 0:0. а дома победил 1:0.

На своем поле «Урал» не выиграл в 7 из 8 предыдущих матчей в этом сезоне Премьер-лиги (4 ничьи, 3 поражения). Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет .