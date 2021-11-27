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    Удастся ли «Сочи» победить в Екатеринбурге?

    «Урал» — «Сочи». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат России 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Сочи»
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    «Сочи»
    Встреча 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Сочи» состоится 27 ноября. Матч на «Екатеринбург Арене» начнется в 14:00 мск. «Урал» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Ноября 2021 года
    Урал
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    •  Урал 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч Урал — Сочи
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  • 3.55
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Урал»

    Команда закончила первый круг РПЛ на последнем месте в турнирной таблице. В XXI веке это худший результат «Урала» в Премьер-лиге после 15 туров.

    В конце октября команда Шалимова вылетела из Кубка России, проиграв на выезде КАМАЗу (0:1), а в РПЛ в гостях разошлась миром с «Химками» (0:0).

    Домашний матч с «Зенитом» тоже завершился без забитых голов, а в последнем матче уральцы спаслись от поражения в гостевом матче с «Крыльями Советов» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 15 туров РПЛ «Урал» с 12 очками идет 16-м. До спасительного 12 места — 3 очка. Разница мячей 6-16. Не сыграет Роман Емельянов.

    «Сочи»

    «Сочи» проводит в РПЛ свой третий сезон и пока нынешнее третье место это лучший результат клуба по итогам 15 туров

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  • 22/11/2021

    • В конце октября сочинцы в гостях уступили «Локомотиву» (1:2) и в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1).

    В начале ноября южане на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1, а в последнем матче на своем поле уступили в концовке «Рубину» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 15 туров РПЛ «Сочи» с 27 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 25-18, Матео Кассьерра забил 7 голов. Не сыграют Заика и Юрганов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.80, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Сочи» — 1.79.

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    В первом круге «Сочи» победил дома со счетом 2:0. В прошлом сезоне «Урал» в гостях сыграл 0:0. а дома победил 1:0.

    На своем поле «Урал» не выиграл в 7 из 8 предыдущих матчей в этом сезоне Премьер-лиги (4 ничьи, 3 поражения). Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.76 и ТМ 2,5 за 1.73.

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    «Урал» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Удастся ли «Сочи» победить в Екатеринбурге?
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