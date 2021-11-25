ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 00:55
    • «Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
  • 00:52
    • «Барселона» и «Бенфика» не определили сильнейшего на «Камп Ноу»
  • 22:45
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Вильярреалом» и путевку в плей-офф ЛЧ
  • 22:40
    • «Бавария» в Киеве выиграла у «Динамо»
    Все новости спорта

    «АЗ Алкмар» не заметит «Яблонец»?

    «Яблонец» — «АЗ Алкмар». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на АЗ Алкмар Прогнозы на Эредивизия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Яблонец» — «АЗ Алкмар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йорди Класи
    «Яблонец» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Яблонец» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа D 25 Ноября 2021 года
    Яблонец
  • Яблонец-над-Нисой
    •  Яблонец 23:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •
    Коэффициенты на матч Яблонец — АЗ Алкмар
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
    •

    «Яблонец»

    Чехи в нынешней Лиге конференций выступают довольно удачно. Все-таки 5 очков и 2 место в группе на текущий момент — отличная диспозиция.

    Причем все, вроде бы, в руках у «Яблонца». Нужно просто сыграть удачнее, чем идущие ниже «Раннерс» и «ЧФР Клуж».

    В последнем матче своего чемпионата «Яблонец» крупно уступил. Правда, поражение от чемпиона «Славии» (5:0) читалось изначально.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Без кадровых потерь чехи не обойдутся. Дисквалификацию отбудет ведущий хавбек команды Войтех Кубиста.

    «АЗ Алкмар»

    В своем квартете Лиги конференций голландцы уверенно лидируют. 10 очков в 4 матчах практически гарантировали команде первое место.

    В своем чемпионате «АЗ Алкмар» последний свой матч провел неудачно. Всего лишь ничья в домашнем поединке с «Неймегеном» (1:1) явно не обрадовала болельщиков алкмарцев.

  • Трансферный дайджест. 16-22 ноября
  • Уйдет ли Погба в «Реал», избавится ли «Фиорентина» от Кокорина, кто подпишет лучшего бомбардира чемпионата Аргентины и другие трансферные новости последних дней
  • 22/11/2021

    • Именно в этом поединке голландцы могут де-юре обеспечить себе первое место. Для этого «АЗ Алкмару» хватит даже ничьей.

    Наверняка гости сыграют в оптимальном составе. Кадровых проблем у алкмарцев нет, стало быть, есть все предпосылки для локального успеха.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 1.72, на ничью за 4.00, а на «Яблонец» — за 4.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Яблонец» провалил свой последний матч, что наверняка отразится на психологическом настрое команды.

    «АЗ Алкмар» смотрится сильнее, к тому же мотивирован выиграть группу.

    Гости наверняка постараются обеспечить себе первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмара» -0.75 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Яблонец» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмар» не заметит «Яблонец»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры