«Яблонец» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Яблонец» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Яблонец»

Чехи в нынешней Лиге конференций выступают довольно удачно. Все-таки 5 очков и 2 место в группе на текущий момент — отличная диспозиция.

Причем все, вроде бы, в руках у «Яблонца». Нужно просто сыграть удачнее, чем идущие ниже «Раннерс» и «ЧФР Клуж».

В последнем матче своего чемпионата «Яблонец» крупно уступил. Правда, поражение от чемпиона «Славии» (5:0) читалось изначально.

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Без кадровых потерь чехи не обойдутся. Дисквалификацию отбудет ведущий хавбек команды Войтех Кубиста.

«АЗ Алкмар»

В своем квартете Лиги конференций голландцы уверенно лидируют. 10 очков в 4 матчах практически гарантировали команде первое место.

В своем чемпионате «АЗ Алкмар» последний свой матч провел неудачно. Всего лишь ничья в домашнем поединке с «Неймегеном» (1:1) явно не обрадовала болельщиков алкмарцев.

Именно в этом поединке голландцы могут де-юре обеспечить себе первое место. Для этого «АЗ Алкмару» хватит даже ничьей.

Наверняка гости сыграют в оптимальном составе. Кадровых проблем у алкмарцев нет, стало быть, есть все предпосылки для локального успеха.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 1.72, на ничью за 4.00, а на «Яблонец» — за 4.00.

«Яблонец» провалил свой последний матч, что наверняка отразится на психологическом настрое команды.

«АЗ Алкмар» смотрится сильнее, к тому же мотивирован выиграть группу .

Гости наверняка постараются обеспечить себе первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмара» -0.75 с коэффициентом 2.00.