Московский «Спартак» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 24 ноября в Москве, начало — в 18:30 мск. «Спартак» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» занимает последнее место в группе после четырех туров. На данный момент в активе красно-белых четыре очка.

Но ситуацию при этом никак нельзя назвать безнадежной. Расстояние до первой строчки составляет лишь три очка.

И как ни странно, в Лиге Европы «Спартак» выглядит заметно лучше, чем в РПЛ, где после 15-ти туров занимаешь всего лишь десятое место.

В начале ноября «Спартак» сенсационно выстоял на поле «Лестера». Игра завершилась вничью 1:1. В том числе и благодаря тому, что Александр Селихов не позволил Джейми Варди реализовать пенальти.

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Но главным достижением «Спартака» пока что остается гостевая победа над «Наполи» (3:2). В Неаполе команде Руя Витории очень помогло удаление в составе соперника.

Безвыигрышная серия «Спартака» составляет уже семь матчей (четыре поражения и три ничьи).

«Наполи»

«Наполи» тем временем возглавляет группу. Неаполитанцы набрали семь очков в четырех матчах.

Команда Лучано Спаллетти поднялась на первое место благодаря двум победам над «Легией». «Наполи» разгромил польского чемпиона и дома, и в гостях.

Кроме того, была еще гостевая ничья с «Лестером» (2:2). В этой встрече «Наполи» отыгрался со счета 0:2.

В минувшие выходные «Наполи» проиграл на выезде миланскому «Интеру» (2:3). Это поражение стало для него первым в текущем чемпионате Италии. А еще в этом матче получил серьезную травму лица Виктор Осимхен. В Москве нигериец точно не сыграет.

Прогноз и ставка

На «Спартак» в этом матче можно поставить за 6.05, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Наполи» — за 1.62.

«Наполи» в последнем туре придется играть с «Лестером», поэтому самый главный вопрос итальянцы постараются решить в Москве.

Ставка — победа «Наполи» + обе команды забьют за 3.04. «Спартак», возможно, огрызнется, но крайне сомнительно, что ему снова удастся набрать очки с лидером чемпионата Италии.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.08.