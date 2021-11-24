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    «Спартак» снова отберет очки у «Наполи»?

    «Спартак» — «Наполи». Прогноз (к. 3.04) и ставки на Лигу Европы 24 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Наполи»
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    Квинси Промес
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 24 ноября в Москве, начало — в 18:30 мск. «Спартак» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 24 Ноября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 18:30 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    «Спартак» занимает последнее место в группе после четырех туров. На данный момент в активе красно-белых четыре очка.

    Но ситуацию при этом никак нельзя назвать безнадежной. Расстояние до первой строчки составляет лишь три очка.

    И как ни странно, в Лиге Европы «Спартак» выглядит заметно лучше, чем в РПЛ, где после 15-ти туров занимаешь всего лишь десятое место.

    В начале ноября «Спартак» сенсационно выстоял на поле «Лестера». Игра завершилась вничью 1:1. В том числе и благодаря тому, что Александр Селихов не позволил Джейми Варди реализовать пенальти.

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    Но главным достижением «Спартака» пока что остается гостевая победа над «Наполи» (3:2). В Неаполе команде Руя Витории очень помогло удаление в составе соперника.

    Безвыигрышная серия «Спартака» составляет уже семь матчей (четыре поражения и три ничьи).

    «Наполи»

    «Наполи» тем временем возглавляет группу. Неаполитанцы набрали семь очков в четырех матчах.

    Команда Лучано Спаллетти поднялась на первое место благодаря двум победам над «Легией». «Наполи» разгромил польского чемпиона и дома, и в гостях.

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    • Кроме того, была еще гостевая ничья с «Лестером» (2:2). В этой встрече «Наполи» отыгрался со счета 0:2.

    В минувшие выходные «Наполи» проиграл на выезде миланскому «Интеру» (2:3). Это поражение стало для него первым в текущем чемпионате Италии. А еще в этом матче получил серьезную травму лица Виктор Осимхен. В Москве нигериец точно не сыграет.

    Прогноз и ставка

    На «Спартак» в этом матче можно поставить за 6.05, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Наполи» — за 1.62.

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    «Наполи» в последнем туре придется играть с «Лестером», поэтому самый главный вопрос итальянцы постараются решить в Москве.

    Ставка — победа «Наполи» + обе команды забьют за 3.04. «Спартак», возможно, огрызнется, но крайне сомнительно, что ему снова удастся набрать очки с лидером чемпионата Италии.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.08.

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    «Спартак» — «Наполи»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Спартак» снова отберет очки у «Наполи»?
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