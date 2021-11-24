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    «Брюгге» не даст себя в обиду?

    «Брюгге» — «Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Лига чемпионов, 24 ноября 2021 года

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    Ханс Ванакен
    «Брюгге» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Брюгге» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 24 Ноября 2021 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Брюгге»

    «Брюгге» в Лиге чемпионов выступает довольно прилично. Как минимум, в столь сильной группе бельгийцы могут занять третье место.

    Именно на нем команда находится сейчас, имея 4 очка в активе. При этом победа в Германии над «Лейпцигом» (1:2) может стать пропуском в евровесну, для чего нужно не уступить тем же немцам.

    В своем чемпионате дела у «Брюгге» также не особо ладятся. В минувшем туре команда уступила «Мехелену» (2:1), и занимает только 3 место.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Кадровых проблемы у «Брюгге» фактически нет. Так что у бельгийцев есть все предпосылки для удачного противостояния с «быками».

    «Лейпциг»

    Нынешняя Лига чемпионов для «быков» провальная. «Лейпциг» набрал только один пункт, пропустив в 4 матчах аж 13 мячей.

    Правда, шансы на выход в Лигу Европы у команды имеются. Вот только для этого нужно в обязательном порядке обыгрывать «Брюгге».

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  • 21/11/2021

    • «Лейпциг» свой последний матч чемпионата провел неудачно. Битва с «Хоффенхаймом» завершилась поражением (2:0).

    7 место в чемпионате и неудачи в Лиге чемпионов явно не располагают к позитиву. Однако лейпцигцы наверняка еще поборются на всех фронтах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Брюгге» — за 3.50.

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    Бельгийцы наверняка аккумулировали все усилия для попадания в весеннюю часть еврокубков.

    «Лейпциг» испытывает заметные трудности в организации игры.

    Бельгийцам для продолжения борьбы в еврокубках нужно хотя бы не проиграть. Наши прогноз и ставка — Фора «Брюгге» +0.25 с коэффициентом 2.08.

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    «Брюгге» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Брюгге» не даст себя в обиду?
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