«Брюгге» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Брюгге» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

«Брюгге» в Лиге чемпионов выступает довольно прилично. Как минимум, в столь сильной группе бельгийцы могут занять третье место.

Именно на нем команда находится сейчас, имея 4 очка в активе. При этом победа в Германии над «Лейпцигом» (1:2) может стать пропуском в евровесну, для чего нужно не уступить тем же немцам.

В своем чемпионате дела у «Брюгге» также не особо ладятся. В минувшем туре команда уступила «Мехелену» (2:1), и занимает только 3 место.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Кадровых проблемы у «Брюгге» фактически нет. Так что у бельгийцев есть все предпосылки для удачного противостояния с «быками».

«Лейпциг»

Нынешняя Лига чемпионов для «быков» провальная. «Лейпциг» набрал только один пункт, пропустив в 4 матчах аж 13 мячей.

Правда, шансы на выход в Лигу Европы у команды имеются. Вот только для этого нужно в обязательном порядке обыгрывать «Брюгге».

«Лейпциг» свой последний матч чемпионата провел неудачно. Битва с «Хоффенхаймом» завершилась поражением (2:0).

7 место в чемпионате и неудачи в Лиге чемпионов явно не располагают к позитиву. Однако лейпцигцы наверняка еще поборются на всех фронтах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Брюгге» — за 3.50.

Бельгийцы наверняка аккумулировали все усилия для попадания в весеннюю часть еврокубков .

«Лейпциг» испытывает заметные трудности в организации игры.

Бельгийцам для продолжения борьбы в еврокубках нужно хотя бы не проиграть. Наши прогноз и ставка — Фора «Брюгге» +0.25 с коэффициентом 2.08.