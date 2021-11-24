«Брюгге»
«Брюгге» в Лиге чемпионов выступает довольно прилично. Как минимум, в столь сильной группе бельгийцы могут занять третье место.
Именно на нем команда находится сейчас, имея 4 очка в активе. При этом победа в Германии над «Лейпцигом» (1:2) может стать пропуском в евровесну, для чего нужно не уступить тем же немцам.
В своем чемпионате дела у «Брюгге» также не особо ладятся. В минувшем туре команда уступила «Мехелену» (2:1), и занимает только 3 место.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Кадровых проблемы у «Брюгге» фактически нет. Так что у бельгийцев есть все предпосылки для удачного противостояния с «быками».
«Лейпциг»
Нынешняя Лига чемпионов для «быков» провальная. «Лейпциг» набрал только один пункт, пропустив в 4 матчах аж 13 мячей.
Правда, шансы на выход в Лигу Европы у команды имеются. Вот только для этого нужно в обязательном порядке обыгрывать «Брюгге».
«Лейпциг» свой последний матч чемпионата провел неудачно. Битва с «Хоффенхаймом» завершилась поражением (2:0).
7 место в чемпионате и неудачи в Лиге чемпионов явно не располагают к позитиву. Однако лейпцигцы наверняка еще поборются на всех фронтах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Брюгге» — за 3.50.
Бельгийцы наверняка
«Лейпциг» испытывает заметные трудности в организации игры.
Бельгийцам для продолжения борьбы в еврокубках нужно хотя бы не проиграть. Наши прогноз и ставка — Фора «Брюгге» +0.25 с коэффициентом 2.08.