«Динамо» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» выдает многообещающий сезон. Несмотря на разгромное поражение от «Зенита», команду Сандро Шварца никто не отбрасывает из числа претендентов на высокие места.

В минувшем туре «Динамо» добыло три очка. Подопечные Шварца минимально переиграли крепкий «Краснодар».

В РПЛ динамовцы занимают третье место. Правда, отставание от лидера «Зенита» составляет 4 очка.

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Юные Константин Тюкавин и Арсен Захарян стали незаменимыми для москвичей. Они, а также Вячеслав Грулев уже сейчас способны вывести «Динамо», как минимум, в Лигу чемпионов.

«Арсенал» Тула

Туляки отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент команда «канониры» пребывают на стыковом 14 месте.

В активе у «Арсенала» Тула только 13 очков. Отрыв от опасной зоны минимальный, и команде срочно нужны победы.

Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь сухая ничья в домашнем матче с «Уфой» тянет на провал.

Парадокс, но в последние годы туляки успешно противостоят «Динамо». Из пяти последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл дважды при одном поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.46, на ничью за 4.70, а на «Арсенал» Тула — за 7.80.

«Динамо» сейчас на подъеме , и постарается не выпасть из группы лидеров.

Гости нестабильны, к тому же испытывают заметные трудности с реализацией.

Динамовцы борются за высокие места, и не должны испытать проблем с туляками. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -1.5 с коэффициентом 2.32.