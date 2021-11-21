«Динамо»
«Динамо» выдает многообещающий сезон. Несмотря на разгромное поражение от «Зенита», команду Сандро Шварца никто не отбрасывает из числа претендентов на высокие места.
В минувшем туре «Динамо» добыло три очка. Подопечные Шварца минимально переиграли крепкий «Краснодар».
В РПЛ динамовцы занимают третье место. Правда, отставание от лидера «Зенита» составляет 4 очка.
Юные Константин Тюкавин и Арсен Захарян стали незаменимыми для москвичей. Они, а также Вячеслав Грулев уже сейчас способны вывести «Динамо», как минимум, в Лигу чемпионов.
«Арсенал» Тула
Туляки отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент команда «канониры» пребывают на стыковом 14 месте.
В активе у «Арсенала» Тула только 13 очков. Отрыв от опасной зоны минимальный, и команде срочно нужны победы.
Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь сухая ничья в домашнем матче с «Уфой» тянет на провал.
Парадокс, но в последние годы туляки успешно противостоят «Динамо». Из пяти последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл дважды при одном поражении.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.46, на ничью за 4.70, а на «Арсенал» Тула — за 7.80.
Гости нестабильны, к тому же испытывают заметные трудности с реализацией.
Динамовцы борются за высокие места, и не должны испытать проблем с туляками. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -1.5 с коэффициентом 2.32.