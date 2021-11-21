ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок Садио МанеVAR в АПЛ. Кто из игроков больше всех пострадал, а кто получил выгоду? Артем ДзюбаДзюба испортил Кержакову впечатления от возвращения в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ
  • 20:59
    • Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»
  • 00:54
    • «Монако» ушел от поражения в матче с «Лиллем»
  • 00:32
    • Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    «Динамо» изящно расправится с туляками?

    «Динамо» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, РПЛ, 21 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Арсенал Тула Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Динамо»

    «Динамо» выдает многообещающий сезон. Несмотря на разгромное поражение от «Зенита», команду Сандро Шварца никто не отбрасывает из числа претендентов на высокие места.

    В минувшем туре «Динамо» добыло три очка. Подопечные Шварца минимально переиграли крепкий «Краснодар».

    В РПЛ динамовцы занимают третье место. Правда, отставание от лидера «Зенита» составляет 4 очка.

    Все прогнозы на РПЛ

    Юные Константин Тюкавин и Арсен Захарян стали незаменимыми для москвичей. Они, а также Вячеслав Грулев уже сейчас способны вывести «Динамо», как минимум, в Лигу чемпионов.

    «Арсенал» Тула

    Туляки отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент команда «канониры» пребывают на стыковом 14 месте.

    В активе у «Арсенала» Тула только 13 очков. Отрыв от опасной зоны минимальный, и команде срочно нужны победы.

  • Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • Рассказываем все подробности судебного процесса, в котором замешан Квинси Промес
  • Вчера

    • Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь сухая ничья в домашнем матче с «Уфой» тянет на провал.

    Парадокс, но в последние годы туляки успешно противостоят «Динамо». Из пяти последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл дважды при одном поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.46, на ничью за 4.70, а на «Арсенал» Тула — за 7.80.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Динамо» сейчас на подъеме, и постарается не выпасть из группы лидеров.

    Гости нестабильны, к тому же испытывают заметные трудности с реализацией.

    Динамовцы борются за высокие места, и не должны испытать проблем с туляками. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -1.5 с коэффициентом 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гомель — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Динамо» изящно расправится с туляками?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры