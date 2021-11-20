«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Игорь Осинькин построил прекрасный коллектив, способный в перспективе решать серьезные задачи.

В минувшем туре «Крылья Советов» добыл три очка. Самарцы буквально деклассировали «Химки» (3:0), а один из мячей на счету лидера атак Ивана Сергеева.

У самарцев уже две победы подряд. Наверняка и в матче с одним из аутсайдеров команда Осинькина будет действовать первым номером.

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Нынешнее 6 место — уже шикарный показатель для новичка элиты. Впрочем, с такими парнями, как Владислав Сарвели и тот же Сергеев команда способна на большее.

«Урал»

Уральцы отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент екатеринбуржцы замыкают турнирную таблицу.

В активе у «Урала» только 11 очков. Между тем, отставание от спасительной 12 позиции составляет всего три очка.

Минувший тур команда провела блестяще. Все-таки ничья с чемпионом «Зенитом» (0:0) может подстегнуть уральцев к подъему.

Вот только с атакой у «Урала» полнейший швах. Всего 5 забитых мячей в 14 матчах — крайне мало для спасения.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.68, на ничью за 4.00, а на «Урал» — за 5.50.

«Крылья Советов» сейчас на подъеме, к тому же в хорошей форме находятся лидеры самарцев .

Ужасно слабая атака не позволит гостям разжиться очками.

Крепкие самарцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.