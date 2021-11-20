ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиПоследователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»? Маркус Рэшфорд в eFootball 2022Ожидание vs. Реальность. Какой в действительности получилась eFootball 2022? Национальный стадион в ПекинеПекин-2022. Арены готовы, а вот со снегом могут быть проблемы
    Все новости спорта

    Самарцы дожмут «Урал»?

    «Крылья Советов» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, РПЛ, 20 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Урал Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Игорь Осинькин построил прекрасный коллектив, способный в перспективе решать серьезные задачи.

    В минувшем туре «Крылья Советов» добыл три очка. Самарцы буквально деклассировали «Химки» (3:0), а один из мячей на счету лидера атак Ивана Сергеева.

    У самарцев уже две победы подряд. Наверняка и в матче с одним из аутсайдеров команда Осинькина будет действовать первым номером.

    Все прогнозы на РПЛ

    Нынешнее 6 место — уже шикарный показатель для новичка элиты. Впрочем, с такими парнями, как Владислав Сарвели и тот же Сергеев команда способна на большее.

    «Урал»

    Уральцы отчаянно бьются за выживание в элитном дивизионе. Правда, на данный момент екатеринбуржцы замыкают турнирную таблицу.

    В активе у «Урала» только 11 очков. Между тем, отставание от спасительной 12 позиции составляет всего три очка.

  • Карпин капитулировал. Сборной нужен (срочно!) новый тренер
  • Впрочем, есть подозрение, что Валерий Карпин и не планирует оставаться в национальной команде
  • 16/11/2021

    • Минувший тур команда провела блестяще. Все-таки ничья с чемпионом «Зенитом» (0:0) может подстегнуть уральцев к подъему.

    Вот только с атакой у «Урала» полнейший швах. Всего 5 забитых мячей в 14 матчах — крайне мало для спасения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.68, на ничью за 4.00, а на «Урал» — за 5.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Крылья Советов» сейчас на подъеме, к тому же в хорошей форме находятся лидеры самарцев.

    Ужасно слабая атака не позволит гостям разжиться очками.

    Крепкие самарцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майами — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Черноморец — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Самарцы дожмут «Урал»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры