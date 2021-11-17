«Краснодар-2» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 18:00 мск. «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» в нынешнем сезоне борется за выживание. Правда, последние поединки команда провела достойно, и вылезла из опасной зоны.

В минувшем туре «Краснодар-2» добыл три пункта. На выезде был минимально бит «Олимп-Долгопрудный».

Причем та победа стала второй к ряду. Также на выезде до того краснодарцы нанесли поражение «Текстильщику» (0:1).

Прогнозы на ФНЛ

Молодым «бычкам» недостает стабильности. Особенно это касается реализации, ведь команда забила только 20 мячей в 22 матчах.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане проводят прекрасный этап. Команда Сергея Юрана идеально провела трехматчевый домашний цикл, добыв в нем максимум очков.

Несомненно, «СКА-Хабаровск» метит в РПЛ. Нынешнее 4 место говорит о серьезных клубных амбициях.

Вот только два своих последних выездных поединка армейцы проиграли. Так что в битве с молодыми кубанцами Юран явно настроит подопечных максимальным образом.

В составе хабаровчан есть кому забивать. Давид Караев отличился уже 12 раз, и в гонке бомбардиров ФНЛ уступает только нижнекамцу Юшину.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.55, на ничью за 3.15, а на «Краснодар-2» — за 2.90.

«Краснодар-2» слабовато атакует, к тому же выглядит слабее оппонента.

«СКА-Хабаровск» пребывает на ходу , добыв уже три победы подряд.

Хабаровчане мотивированы подняться в дуэт лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.55.