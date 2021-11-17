«Краснодар-2»
«Краснодар-2» в нынешнем сезоне борется за выживание. Правда, последние поединки команда провела достойно, и вылезла из опасной зоны.
В минувшем туре «Краснодар-2» добыл три пункта. На выезде был минимально бит «Олимп-Долгопрудный».
Причем та победа стала второй к ряду. Также на выезде до того краснодарцы нанесли поражение «Текстильщику» (0:1).
Молодым «бычкам» недостает стабильности. Особенно это касается реализации, ведь команда забила только 20 мячей в 22 матчах.
«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане проводят прекрасный этап. Команда Сергея Юрана идеально провела трехматчевый домашний цикл, добыв в нем максимум очков.
Несомненно, «СКА-Хабаровск» метит в РПЛ. Нынешнее 4 место говорит о серьезных клубных амбициях.
Вот только два своих последних выездных поединка армейцы проиграли. Так что в битве с молодыми кубанцами Юран явно настроит подопечных максимальным образом.
В составе хабаровчан есть кому забивать. Давид Караев отличился уже 12 раз, и в гонке бомбардиров ФНЛ уступает только нижнекамцу Юшину.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.55, на ничью за 3.15, а на «Краснодар-2» — за 2.90.
«Краснодар-2» слабовато атакует, к тому же выглядит слабее оппонента.
Хабаровчане мотивированы подняться в дуэт лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.55.