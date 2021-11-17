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    Хабаровчане наконец-то победят на выезде?

    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, ФНЛ, 17 ноября 2021 года

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    Сергей Юран
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 18:00 мск. «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2021 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 18:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» в нынешнем сезоне борется за выживание. Правда, последние поединки команда провела достойно, и вылезла из опасной зоны.

    В минувшем туре «Краснодар-2» добыл три пункта. На выезде был минимально бит «Олимп-Долгопрудный».

    Причем та победа стала второй к ряду. Также на выезде до того краснодарцы нанесли поражение «Текстильщику» (0:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Молодым «бычкам» недостает стабильности. Особенно это касается реализации, ведь команда забила только 20 мячей в 22 матчах.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане проводят прекрасный этап. Команда Сергея Юрана идеально провела трехматчевый домашний цикл, добыв в нем максимум очков.

    Несомненно, «СКА-Хабаровск» метит в РПЛ. Нынешнее 4 место говорит о серьезных клубных амбициях.

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    • Вот только два своих последних выездных поединка армейцы проиграли. Так что в битве с молодыми кубанцами Юран явно настроит подопечных максимальным образом.

    В составе хабаровчан есть кому забивать. Давид Караев отличился уже 12 раз, и в гонке бомбардиров ФНЛ уступает только нижнекамцу Юшину.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.55, на ничью за 3.15, а на «Краснодар-2» — за 2.90.

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    «Краснодар-2» слабовато атакует, к тому же выглядит слабее оппонента.

    «СКА-Хабаровск» пребывает на ходу, добыв уже три победы подряд.

    Хабаровчане мотивированы подняться в дуэт лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.55.

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    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Хабаровчане наконец-то победят на выезде?
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