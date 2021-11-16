Встреча 10-го тура группы G в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Норвегии состоится 16 ноября. Матч пройдет на арене «Фейеноорд» в Роттердаме и начнется в 22:45 мск. Нидерланды — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

После назначения Луи ван Гала на пост главного тренера сборная Нидерландов провела в текущем отборе шесть матчей, набрав 14 очков и удерживая первую строчку в группе

В сентябре голландцы в гостях поделили очки с Норвегией (1:1), после чего на своем поле разгромили сначала Черногорию (4:0), а потом и Турцию (6:1).

В октябре «Оранье» на выезде не очень убедительно победили Латвию (1:0), но вернувшись домой растоптали Гибралтар (6:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В последнем матче Голландия на выезде вела в матче с Черногорией 2:0, но дважды пропустила в концовке, упустив победу и возможность оформить выход на ЧМ-2022.

Норвегия

Сборная Норвегии не проиграла в 8 из 9 матчей нынешней квалификации (5 побед, 3 ничьи). На выезде скандинавы не проигрывали в этом отборе, где выиграли в 3 из 4 встреч с общим счетом 7:1.

В сентябре норвежцы обменялись голами с Голландией (1:1), после чего на выезде победили Латвию (2:0) и дома разгромили Гибралтар (5:1).

В октябре подопечные Столе Сольбаккена в гостях обменялись голами с Турцией (1:1), после чего дома победили Черногорию (2:0).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В последнем матче норвежцы неожиданно потеряли очки в домашнем матче с Латвией (0:0) и теперь даже победа над голландцами не гарантирует им выход на ЧМ — все зависит от параллельного матча.

Прогноз и ставка

На победу Нидерландов в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.90, а на победу Норвегии — 7.00.

Подопечным Ван Гала для выхода на ЧМ-2022 напрямую нужна победа, хотя может устроить и ничья. Кроме того, ничья и даже поражение оставляют шансы на стыки

На своем поле Нидерланды выиграли во всех 4 встречах текущей квалификации с общим счетом 18:1. Прогнозируем, что сборная Голландии победит .