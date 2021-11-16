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    Нидерланды — Норвегия. Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Норвегия
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    Эрлинг Холланд
    Встреча 10-го тура группы G в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Норвегии состоится 16 ноября. Матч пройдет на арене «Фейеноорд» в Роттердаме и начнется в 22:45 мск. Нидерланды — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 16 Ноября 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:45 Норвегия Норвегия
  • Осло
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    Коэффициенты на матч
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    Нидерланды

    После назначения Луи ван Гала на пост главного тренера сборная Нидерландов провела в текущем отборе шесть матчей, набрав 14 очков и удерживая первую строчку в группе

    В сентябре голландцы в гостях поделили очки с Норвегией (1:1), после чего на своем поле разгромили сначала Черногорию (4:0), а потом и Турцию (6:1).

    В октябре «Оранье» на выезде не очень убедительно победили Латвию (1:0), но вернувшись домой растоптали Гибралтар (6:0).

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    В последнем матче Голландия на выезде вела в матче с Черногорией 2:0, но дважды пропустила в концовке, упустив победу и возможность оформить выход на ЧМ-2022.

    Норвегия

    Сборная Норвегии не проиграла в 8 из 9 матчей нынешней квалификации (5 побед, 3 ничьи). На выезде скандинавы не проигрывали в этом отборе, где выиграли в 3 из 4 встреч с общим счетом 7:1.

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    • В сентябре норвежцы обменялись голами с Голландией (1:1), после чего на выезде победили Латвию (2:0) и дома разгромили Гибралтар (5:1).

    В октябре подопечные Столе Сольбаккена в гостях обменялись голами с Турцией (1:1), после чего дома победили Черногорию (2:0).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В последнем матче норвежцы неожиданно потеряли очки в домашнем матче с Латвией (0:0) и теперь даже победа над голландцами не гарантирует им выход на ЧМ — все зависит от параллельного матча.

    Прогноз и ставка

    На победу Нидерландов в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.90, а на победу Норвегии — 7.00.

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    Подопечным Ван Гала для выхода на ЧМ-2022 напрямую нужна победа, хотя может устроить и ничья. Кроме того, ничья и даже поражение оставляют шансы на стыки

    На своем поле Нидерланды выиграли во всех 4 встречах текущей квалификации с общим счетом 18:1. Прогнозируем, что сборная Голландии победит.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.82 и ТБ 2,5 за 1.63.

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    Нидерланды — Норвегия: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Лишит ли Холланд голландцев прямой путевки на ЧМ-2022?
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