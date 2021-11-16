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    Болгары не справятся с молдавскими сверстниками?

    Болгария U21 — Молдавия U21. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Болгария U21 — Молдавия U21
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    Мартин Минчев
    Болгария U21 сыграет на своем поле с Молдавией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:30 мск. Болгария U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Болгарии U21

    Болгары выступают в своей группе не лучшим образом. Все-таки 6 очков в пяти матчах — крайне мало для борьбы за второе место.

    Правда, забивает сборная Болгарии U21 не так мало — 8 мячей. Правда, столь же часто болгары пропускают в собственные ворота.

    В своем последнем матче Болгария проиграла. Голландские сверстники оказались сильнее (3:1).

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    Лучшим бомбардиром команды является Владимир Николов (3 мяча). Правда, в составе команды есть еще креативный Мартин Минчев.

    Сборная Молдавии U21

    Молдавская молодежка проводит довольно продуктивный отборочный цикл. Все-таки 3 место в группе на данный момент — совсем неплохой показатель.

    Однако в шести сыгранных матчах сборная Молдавии U21 забила лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 8. Причем оба забитых гола оказались победными...

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    • В минувшем туре отбора Молдавия U21 проиграла. Швейцарские сверстники отгрузили молдаванам три безответных мяча.

    Наверняка в этом поединке гости будут стремиться разжиться очками. Правда, для этого нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Болгарию U21 за 1.49, на ничью за 4.40, а на Молдавию U21 — за 5.90.

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    Болгары многовато пропускают в свои ворота.

    Молодые молдаване смотрятся весьма симпатично, и наверняка постараются взять очки.

    Болгарская атака не столь сильна, зато в обороне команда ошибается часто. Наши прогноз и ставка — Победа Молдавии или ничья с коэффициентом 2.50.

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    Болгария U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Болгары не справятся с молдавскими сверстниками?
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