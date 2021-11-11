Сборная Мальты
Мальтийцы проваливают очередной отборочный цикл. Впрочем, это уже давно никого не удивляет.
Правда, 5 набранных очков можно поставить команде в заслугу. Да и вообще, сейчас сборная Мальты опережает идущий последним Кипр по дополнительным показателям.
В своей последней встрече мальтийцы проявили себя геройски. В гостевом матче с Кипром Мальта отыгралась в эндшпиле (2:2), отстояв свою позицию.
В матче с хорватами Мальте откровенно ничего не светит. Слишком уж разные квалификация игроков и мотивация.
Сборная Хорватии
Хорваты пока отстают от России на два очка. Разумеется, балканцы будут до последнего биться за прямой выход на Мундиаль.
Перед очной битвой с россиянами, «клетчатые» должны выполнить программу-минимум. К слову, дома Хорватия обыграла мальтийцев со счетом 3:0.
У сборной Хорватии самая надежная в группе оборона. Всего 3 мяча пропустили «клетчатые», да и с атакой полный порядок — 13 мячей.
Обыгрывать мальтийцев хорваты должны при любой диспозиции. Наверняка в этом матче мы станем свидетелями разгрома островитян.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.14, на ничью за 9.00, а на Мальту — за 27.00.
Мальтийцы не сумеют остановить мощные атаки мотивированного соперника.
Хорватия будет настроена крайне серьезно, и
Настрой и класс хорватов станут главными определяющими их уверенного успеха. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Хорватии -4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.60. Для остальных — более умеренный прогноз.