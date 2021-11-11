Мальта сыграет на своем поле с Хорватией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:45 мск. Мальта — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Мальты

Мальтийцы проваливают очередной отборочный цикл. Впрочем, это уже давно никого не удивляет.

Правда, 5 набранных очков можно поставить команде в заслугу. Да и вообще, сейчас сборная Мальты опережает идущий последним Кипр по дополнительным показателям.

В своей последней встрече мальтийцы проявили себя геройски. В гостевом матче с Кипром Мальта отыгралась в эндшпиле (2:2), отстояв свою позицию.

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В матче с хорватами Мальте откровенно ничего не светит. Слишком уж разные квалификация игроков и мотивация.

Сборная Хорватии

Хорваты пока отстают от России на два очка. Разумеется, балканцы будут до последнего биться за прямой выход на Мундиаль.

Перед очной битвой с россиянами, «клетчатые» должны выполнить программу-минимум. К слову, дома Хорватия обыграла мальтийцев со счетом 3:0.

У сборной Хорватии самая надежная в группе оборона. Всего 3 мяча пропустили «клетчатые», да и с атакой полный порядок — 13 мячей.

Обыгрывать мальтийцев хорваты должны при любой диспозиции. Наверняка в этом матче мы станем свидетелями разгрома островитян.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.14, на ничью за 9.00, а на Мальту — за 27.00.

Мальтийцы не сумеют остановить мощные атаки мотивированного соперника.

Хорватия будет настроена крайне серьезно, и наверняка покажет класс .

Настрой и класс хорватов станут главными определяющими их уверенного успеха. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Хорватии -4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.60. Для остальных — более умеренный прогноз.