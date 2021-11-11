ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинВ последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022 «Арсенал» не проигрывает 10 матчей кряду«Арсенал» посрамил шутливые аккаунты в Twitter Эдди Хау«Ньюкасл» возглавил Хау. Чего фанатам «сорок» стоит ожидать от его прихода в клуб?
  • 23:38
    • Жиго может вернуться во Францию
  • 23:08
    • «Галатасарай» интересуется полузащитником «Локомотива»
  • 20:34
    • Карпин опасается провала в игре с «Кипром»
    Все новости спорта

    Хорватия деклассирует мальтийцев?

    Мальта — Хорватия. Дерзкая ставка за 6.60 на матч ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Мальты Прогнозы на сборную Хорватии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Мальта — Хорватия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Крамарич
    Мальта сыграет на своем поле с Хорватией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:45 мск. Мальта — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 11 Ноября 2021 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 22:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 22.00
  • X
  • 8.75
  • 2
  • 1.13
  • Ставка!
    •

    Сборная Мальты

    Мальтийцы проваливают очередной отборочный цикл. Впрочем, это уже давно никого не удивляет.

    Правда, 5 набранных очков можно поставить команде в заслугу. Да и вообще, сейчас сборная Мальты опережает идущий последним Кипр по дополнительным показателям.

    В своей последней встрече мальтийцы проявили себя геройски. В гостевом матче с Кипром Мальта отыгралась в эндшпиле (2:2), отстояв свою позицию.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В матче с хорватами Мальте откровенно ничего не светит. Слишком уж разные квалификация игроков и мотивация.

    Сборная Хорватии

    Хорваты пока отстают от России на два очка. Разумеется, балканцы будут до последнего биться за прямой выход на Мундиаль.

    Перед очной битвой с россиянами, «клетчатые» должны выполнить программу-минимум. К слову, дома Хорватия обыграла мальтийцев со счетом 3:0.

  • Финальный тест для России, Испании и Нидерландов
  • Расклады отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • 13/10/2021

    • У сборной Хорватии самая надежная в группе оборона. Всего 3 мяча пропустили «клетчатые», да и с атакой полный порядок — 13 мячей.

    Обыгрывать мальтийцев хорваты должны при любой диспозиции. Наверняка в этом матче мы станем свидетелями разгрома островитян.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.14, на ничью за 9.00, а на Мальту — за 27.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Мальтийцы не сумеют остановить мощные атаки мотивированного соперника.

    Хорватия будет настроена крайне серьезно, и наверняка покажет класс.

    Настрой и класс хорватов станут главными определяющими их уверенного успеха. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Хорватии -4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Клипперс — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эванс — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия U19 — Фарерские острова U19
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия U19 — Андорра U19
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вавассори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция U19 — Албания U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Синнер — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания U19 — Люксембург U19
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Крейчикова — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Плишкова — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мальта — Хорватия: прогноз, ставка (6.60), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Хорватия деклассирует мальтийцев?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры