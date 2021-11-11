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    Хорваты легко добудут три очка на Мальте

    Мальта — Хорватия. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, отбор ЧМ-2022, 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Хорватия
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    Иван Перишич
    11 ноября в девятом туре квалификации к ЧМ-2022 сборная Мальты на своем поле примет национальную команду Хорватии. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Мальта — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 11 Ноября 2021 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 22:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 22.00
  • X
  • 8.75
  • 2
  • 1.13
  • Ставка!
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    Мальта

    Команда Мальты в этом отборочном цикле может рассчитывать разве что на не последнее место в группе. Сейчас она идет пятой, но шестой Кипр опережает только по дополнительным показателям.

    «Иониты» в текущем цикле смогли разжиться всего пятью очками, обыграв 3:0 и сыграв ничью 2:2 с киприотами, а также расписав мировую на выезде со сборной Словакии 2:2.

    Остальные пять встреч они проиграли. Причем в четырех из этих случаев они уходили с поля без забитого мяча. В прошлом месяце островитяне дома уступили 0:4 словенцам и поделили очки с Кипром.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    На своей же территории Мальта в текущем отборочном цикле одну встречу выиграла и дважды терпела фиаско.

    Хорватия

    Сборная Хорватии ведет борьбу с Россией за первую строку в группе. За два тура до завершения цикла она идет второй, но россиянам уступает только два очка.

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    • «Шашечные» в текущей квалификации пять игр выиграли, два раза сыграли вничью и раз уступили. В прошлом месяце они разгромили в гостях 3:0 Кипр и расписали дома мировую со Словакией 2:2, стоившую хорватам лидерства.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Вне родных стен в «клетчатые» в данном соревновании провели четыре поединка, в которых по разу проиграли и играли вничью, а также дважды победили. Причем в гостях они пропустили только один гол.

    Между собой эти команды провели девять встреч, восемь из которых выиграли хорваты при одном мировом исходе. В первом круге этого турнира Хорватия победила 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес гостям. На победу Хорватии предлагают — 1.14.

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    На викторию Мальты дают — 27.00, ничья оценена — в 9.10.

    Хорваты по всем параметрам превосходят мальтийцев, и наверняка обыграют аутсайдера крупно. Ставим в данном противостоянии на гостей с форой -2,5. А для желающих рискнуть — дерзкая ставка за 6.60 на матч Мальта — Хорватия.

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    Мальта — Хорватия: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Хорваты легко добудут три очка на Мальте
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