11 ноября в девятом туре квалификации к ЧМ-2022 сборная Мальты на своем поле примет национальную команду Хорватии. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Мальта — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Команда Мальты в этом отборочном цикле может рассчитывать разве что на не последнее место в группе. Сейчас она идет пятой, но шестой Кипр опережает только по дополнительным показателям.

«Иониты» в текущем цикле смогли разжиться всего пятью очками, обыграв 3:0 и сыграв ничью 2:2 с киприотами, а также расписав мировую на выезде со сборной Словакии 2:2.

Остальные пять встреч они проиграли. Причем в четырех из этих случаев они уходили с поля без забитого мяча. В прошлом месяце островитяне дома уступили 0:4 словенцам и поделили очки с Кипром.

Календарь и таблица ЧМ-2022

На своей же территории Мальта в текущем отборочном цикле одну встречу выиграла и дважды терпела фиаско.

Хорватия

Сборная Хорватии ведет борьбу с Россией за первую строку в группе. За два тура до завершения цикла она идет второй, но россиянам уступает только два очка.

«Шашечные» в текущей квалификации пять игр выиграли, два раза сыграли вничью и раз уступили. В прошлом месяце они разгромили в гостях 3:0 Кипр и расписали дома мировую со Словакией 2:2, стоившую хорватам лидерства.

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Вне родных стен в «клетчатые» в данном соревновании провели четыре поединка, в которых по разу проиграли и играли вничью, а также дважды победили. Причем в гостях они пропустили только один гол.

Между собой эти команды провели девять встреч, восемь из которых выиграли хорваты при одном мировом исходе. В первом круге этого турнира Хорватия победила 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес гостям. На победу Хорватии предлагают — 1.14.

На викторию Мальты дают — 27.00, ничья оценена — в 9.10.

Хорваты по всем параметрам превосходят мальтийцев, и наверняка обыграют аутсайдера крупно. Ставим в данном противостоянии на гостей с форой -2,5. А для желающих рискнуть — дерзкая ставка за 6.60 на матч Мальта — Хорватия.