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    «Жеребцы» затопчут дерзких выскочек?

    «Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Бундеслига, 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Боруссия» М
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    Алассан Плеа
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 22:30 мск. «Майнц» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майнц»

    «Майнц» в нынешнем сезоне вполне может стать открытием Бундеслиги. Скромный клуб на данный момент забрался на 5 место.

    При этом показатели у команды весьма скромные. В 10 матчах «Майнц» забил лишь 14 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    В минувшем туре «Майнц» добыл трудовые три пункта. Выезд в гости к «Арминии» завершился победой (1:2).

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    Более того, несколькими днями ранее команда выбила «Арминию» из Кубка Германии, победив в овертайме (3:2). В общем, неделя вышла продуктивной!

    «Боруссия» М

    Гладбахцы все мечтают о борьбе за высокие места. Вот только сейчас команда находится на скромной 10 позиции.

    Причем в 10 сыгранных матчах «Боруссия» М набрала лишь 14 очков. Однако плотность в турнирной таблице высокая, и отставание от 4 места измеряется лишь тремя очками.

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  • 01/11/2021

    • В предыдущем своем матче «Боруссия» М добыла три пункта. Дома был обыгран «Бохум» (2:1), но главное случилось в Кубке Германии. Там «жеребцы» разнесли в щеки саму «Баварию» (5:0)!

    В общем, гладбахцы на подъеме. Так что в этой встрече гости также будут играть исключительно на победу, ведь из шести последних очных поединков команда победила пять раз при одной коллизии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 2.60, на ничью за 3.40, а на «Боруссия» М — за 2.62.

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    «Майнц» проводит неплохой отрезок, но хватит ли скромной команде запала для успеха в этом матче?!

    Гости уже пошумели на всю Европу, разгромив «Баварию», и теперь наверняка попытаются подняться в группу лидеров.

    Состав гладбахцев укомплектован рядом высококлассных атакующих исполнителей, которые сделают разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М с коэффициентом 2.62.

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    «Майнц» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на футбол. «Жеребцы» затопчут дерзких выскочек?
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