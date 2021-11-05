«Майнц»
«Майнц» в нынешнем сезоне вполне может стать открытием Бундеслиги. Скромный клуб на данный момент забрался на 5 место.
При этом показатели у команды весьма скромные. В 10 матчах «Майнц» забил лишь 14 мячей, пропустив в свои ворота 10.
В минувшем туре «Майнц» добыл трудовые три пункта. Выезд в гости к «Арминии» завершился победой (1:2).
Более того, несколькими днями ранее команда выбила «Арминию» из Кубка Германии, победив в овертайме (3:2). В общем, неделя вышла продуктивной!
«Боруссия» М
Гладбахцы все мечтают о борьбе за высокие места. Вот только сейчас команда находится на скромной 10 позиции.
Причем в 10 сыгранных матчах «Боруссия» М набрала лишь 14 очков. Однако плотность в турнирной таблице высокая, и отставание от 4 места измеряется лишь тремя очками.
В предыдущем своем матче «Боруссия» М добыла три пункта. Дома был обыгран «Бохум» (2:1), но главное случилось в Кубке Германии. Там «жеребцы» разнесли в щеки саму «Баварию» (5:0)!
В общем, гладбахцы на подъеме. Так что в этой встрече гости также будут играть исключительно на победу, ведь из шести последних очных поединков команда победила пять раз при одной коллизии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 2.60, на ничью за 3.40, а на «Боруссия» М — за 2.62.
«Майнц» проводит неплохой отрезок, но хватит ли скромной команде запала для успеха в этом матче?!
Гости уже
Состав гладбахцев укомплектован рядом высококлассных атакующих исполнителей, которые сделают разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М с коэффициентом 2.62.