«Майнц» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 22:30 мск. «Майнц» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» в нынешнем сезоне вполне может стать открытием Бундеслиги. Скромный клуб на данный момент забрался на 5 место.

При этом показатели у команды весьма скромные. В 10 матчах «Майнц» забил лишь 14 мячей, пропустив в свои ворота 10.

В минувшем туре «Майнц» добыл трудовые три пункта. Выезд в гости к «Арминии» завершился победой (1:2).

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Более того, несколькими днями ранее команда выбила «Арминию» из Кубка Германии, победив в овертайме (3:2). В общем, неделя вышла продуктивной!

«Боруссия» М

Гладбахцы все мечтают о борьбе за высокие места. Вот только сейчас команда находится на скромной 10 позиции.

Причем в 10 сыгранных матчах «Боруссия» М набрала лишь 14 очков. Однако плотность в турнирной таблице высокая, и отставание от 4 места измеряется лишь тремя очками.

В предыдущем своем матче «Боруссия» М добыла три пункта. Дома был обыгран «Бохум» (2:1), но главное случилось в Кубке Германии. Там «жеребцы» разнесли в щеки саму «Баварию» (5:0)!

В общем, гладбахцы на подъеме. Так что в этой встрече гости также будут играть исключительно на победу, ведь из шести последних очных поединков команда победила пять раз при одной коллизии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 2.60, на ничью за 3.40, а на «Боруссия» М — за 2.62.

«Майнц» проводит неплохой отрезок, но хватит ли скромной команде запала для успеха в этом матче?!

Гости уже пошумели на всю Европу, разгромив «Баварию» , и теперь наверняка попытаются подняться в группу лидеров.

Состав гладбахцев укомплектован рядом высококлассных атакующих исполнителей, которые сделают разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М с коэффициентом 2.62.