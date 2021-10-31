«Рома» сыграет на своем поле против «Милана» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 октября в Риме, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» набрала 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после десяти туров.

На прошлой неделе римляне потерпели неприятное поражение от норвежского «Буде-Глимт» в матче Лиги конференций, пропустив шесть мячей. Но Жозе Моуринью удалось очень быстро стабилизировать ситуацию.

В следующем матче «Рома» сыграла вничью с «Наполи», у которого перед этим было девять побед кряду. Встреча с лидером завершилась со счетом 0:0.

Все прогнозы на Серию А

А еще через несколько дней «Рома» одержала волевую победу над «Кальяри» (2:1). Оба гола «джаллоросси» забили после 70-й минуты.

«Рома» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле в рамках чемпионата и пропустила при этом только два гола.

«Милан»

«Милан» тем временем находится на второй строчке, уступая «Наполи» только по дополнительным показателям.

«Россонери» еще ни разу не проигрывали в текущем сезоне Серии А. На данный момент в их активе девять побед и ничья.

Среди недели «Милан» с трудом выиграл на своем поле у «Торино». Единственный гол забил Оливье Жиру.

В пяти гостевых матчах команда Стефано Пиоли набрала 13 очков, не сумев выиграть только на поле «Ювентуса» (1:1).

«Милан» забил 23 гола в десяти матчах чемпионата Италии. По этому показателю «россонери» уступают только «Интеру» (26).

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На «Рому» можно поставить за 2.46, а на победу «Милана» за 3.04. Ничью предлагают за 3.75.

«Рома» действительно быстро пришла в себя после ужасной поездки в Норвегию, но все равно команда Моуринью выглядит не так убедительно, как «Милан».

Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.22.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Милана» больше 1,5 за 2.31.

Тут важно, что у «Милана» снова готовы играть Тео Эрнандес и Браим Диас, пропустившие несколько матчей из-за коронавируса.