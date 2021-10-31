«Рома»
«Рома» набрала 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после десяти туров.
На прошлой неделе римляне потерпели неприятное поражение от норвежского «Буде-Глимт» в матче Лиги конференций, пропустив шесть мячей. Но Жозе Моуринью удалось очень быстро стабилизировать ситуацию.
В следующем матче «Рома» сыграла вничью с «Наполи», у которого перед этим было девять побед кряду. Встреча с лидером завершилась со счетом 0:0.
А еще через несколько дней «Рома» одержала волевую победу над «Кальяри» (2:1). Оба гола «джаллоросси» забили после 70-й минуты.
«Рома» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле в рамках чемпионата и пропустила при этом только два гола.
«Милан»
«Милан» тем временем находится на второй строчке, уступая «Наполи» только по дополнительным показателям.
«Россонери» еще ни разу не проигрывали в текущем сезоне Серии А. На данный момент в их активе девять побед и ничья.
Среди недели «Милан» с трудом выиграл на своем поле у «Торино». Единственный гол забил Оливье Жиру.
В пяти гостевых матчах команда Стефано Пиоли набрала 13 очков, не сумев выиграть только на поле «Ювентуса» (1:1).
«Милан»
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На «Рому» можно поставить за 2.46, а на победу «Милана» за 3.04. Ничью предлагают за 3.75.
«Рома» действительно быстро пришла в себя после ужасной поездки в Норвегию, но все равно команда Моуринью выглядит не так убедительно, как «Милан».
Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.22.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Милана» больше 1,5 за 2.31.
Тут важно, что у «Милана» снова готовы играть Тео Эрнандес и Браим Диас, пропустившие несколько матчей из-за коронавируса.