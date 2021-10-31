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    Сможет ли «Рома» остановить «Милан»?

    «Рома» — «Милан». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Италии по футболу 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    «Рома» сыграет на своем поле против «Милана» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 октября в Риме, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.55
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    «Рома»

    «Рома» набрала 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после десяти туров.

    На прошлой неделе римляне потерпели неприятное поражение от норвежского «Буде-Глимт» в матче Лиги конференций, пропустив шесть мячей. Но Жозе Моуринью удалось очень быстро стабилизировать ситуацию.

    В следующем матче «Рома» сыграла вничью с «Наполи», у которого перед этим было девять побед кряду. Встреча с лидером завершилась со счетом 0:0.

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    А еще через несколько дней «Рома» одержала волевую победу над «Кальяри» (2:1). Оба гола «джаллоросси» забили после 70-й минуты.

    «Рома» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле в рамках чемпионата и пропустила при этом только два гола.

    «Милан»

    «Милан» тем временем находится на второй строчке, уступая «Наполи» только по дополнительным показателям.

    «Россонери» еще ни разу не проигрывали в текущем сезоне Серии А. На данный момент в их активе девять побед и ничья.

    Среди недели «Милан» с трудом выиграл на своем поле у «Торино». Единственный гол забил Оливье Жиру.

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    • В пяти гостевых матчах команда Стефано Пиоли набрала 13 очков, не сумев выиграть только на поле «Ювентуса» (1:1).

    «Милан» забил 23 гола в десяти матчах чемпионата Италии. По этому показателю «россонери» уступают только «Интеру» (26).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На «Рому» можно поставить за 2.46, а на победу «Милана» за 3.04. Ничью предлагают за 3.75.

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    «Рома» действительно быстро пришла в себя после ужасной поездки в Норвегию, но все равно команда Моуринью выглядит не так убедительно, как «Милан».

    Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.22.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Милана» больше 1,5 за 2.31.

    Тут важно, что у «Милана» снова готовы играть Тео Эрнандес и Браим Диас, пропустившие несколько матчей из-за коронавируса.

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    «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» остановить «Милан»?
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