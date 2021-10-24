В матче 9 тура АПЛ состоится дерби Лондона, в котором примут участие «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Игра запланирована на 24 октября 16:00 по мск. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» проводит очень сильную осеннюю часть сезона. Команда Дэвида Мойеса успешно справляется на два фронта. Она занимает 7 место в АПЛ (14 очков) и находится на первом месте в группе H Лиги Европы.

«Молотки» выиграли 4 из 5 матчей. Если говорить об АПЛ, то у них были победы над «Лидсом» (2:1) и «Эвертоном» (1:0), а также поражение от «Брентфорда» со счетом 1:2.

В Лиге Европы «красно-синие» победили «Рапид» со счетом 2:0 и разгромили «Генк» 3:0.

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Мойес не досчитается защитника Владимира Цоуфала. Полузащитник Алекс Крал пропустит игру по болезни.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» подходят к матчу в не самом лучшем настроении. Они проиграли 21 октября «Витессу» в матче групповой стадии Лиги конференций 0:1. Из-за этого лондонцы опустились на третье место в своей группе.

В последних играх чемпионата Англии у «Тоттенхэма» был порядок. После поражения от «Арсенала» (1:3), подопечные Нуну Санту обыграли «Астон Виллу» 2:1 и со счетом 3:2 выиграли у «Ньюкасла».

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5 место. На его счету 15 очков и ни одной ничьи.

Коллектив пропускал не менее двух голов в последних трех выездных поединках турнира.

Прогноз и ставка

«Вест Хэм» — фаворит матча с коэффициентом 2.30. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.20. На ничью букмекеры выставили 3.50.

«Тоттенхэм» достаточно много пропустил в последних матчах. «Вест Хэм» в этом сезоне — крайне опасный соперник, который мало пропускает и способен нанести поражение даже топовому оппоненту.

«Вест Хэм» демонстрирует не совсем зрелищный, но эффективный футбол. Судя по всему, команда Дэвида Мойеса находится в лучших кондициях, чем соперник. Мы рискнем и поставим на победу хозяев.