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    «Краснодар» выиграет у «Нижнего Новгорода» с крупным счетом?

    «Нижний Новгород» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.76) и ставки на чемпионат России 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Краснодар»
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    «Краснодар» в шести гостевых матчах одержал только две победы
    «Краснодар» сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.60
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» после 11-ти сыгранных матчей находится на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в активе нижегородцев 14 очков. Например, у «Спартака» — 17.

    Перед началом сезона «Нижнему» почти единодушно предрекали провал и вылет из элитного дивизиона. Ожидания пока что никак совпадают с реальностью.

    Хотя с середины сентября команда Александра Кержакова начала немного барахлить. В четырех предыдущих матчах дебютант РПЛ потерпел три поражения. В прошлом туре нижегородский клуб уступил на выезде «Крыльям Советов». Но перед этим была гостевая победа над «Рубином».

    И еще один удивительный факт. «Нижний Новгород» проиграл четыре из пяти домашних матчей, тогда как в гостях потерпел лишь одно поражение.

    «Краснодар»

    «Краснодар» тем временем набрал 18 очков и находится на шестой строчке. Отставание от возглавляющего таблицу «Зенита» составляет пять очков.

    Беспроигрышная серия «Краснодара» составляет уже шесть матчей (три победы и три ничьи).

    На прошлой неделе команда Виктора Гончаренко потеряли очки в домашней игре с «Уфой». Встреча завершилась вничью 1:1.

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    Гончаренко при этом удалось значительно улучшить игру «Краснодара» в защите. «Быки» в шести предыдущих матчах пропустили лишь два мяча. По этому показателю «Краснодар» уступает только ЦСКА (8 пропущенных в 11 матчах).

    «Краснодар» в шести гостевых матчах одержал только две победы.

    Прогноз и ставка

    На «Нижний Новгород» можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Краснодара» — за 1.65.

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    Нижегородцы умеют удивлять, достаточно только вспомнить победы над «Спартаком» и «Динамо», но, кажется, сейчас им уже не так легко, как в начале сезона. Очевидно, что начинают сказываться усталость и отсутствие опыта.

    Ставка — победа «Краснодара» с форой (-1,0) за 2.13.

    И еще можно рассмотреть ставку на тотал «Краснодара» больше 1,5 за 1.76.

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    «Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Краснодар» выиграет у «Нижнего Новгорода» с крупным счетом?
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