«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» после 11-ти сыгранных матчей находится на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в активе нижегородцев 14 очков. Например, у «Спартака» — 17.
Перед началом сезона «Нижнему» почти единодушно предрекали провал и вылет из элитного дивизиона. Ожидания пока что никак совпадают с реальностью.
Хотя с середины сентября команда Александра Кержакова начала немного барахлить. В четырех предыдущих матчах дебютант РПЛ потерпел три поражения. В прошлом туре нижегородский клуб уступил на выезде «Крыльям Советов». Но перед этим была гостевая победа над «Рубином».
«Краснодар»
«Краснодар» тем временем набрал 18 очков и находится на шестой строчке. Отставание от возглавляющего таблицу «Зенита» составляет пять очков.
Беспроигрышная серия «Краснодара» составляет уже шесть матчей (три победы и три ничьи).
На прошлой неделе команда Виктора Гончаренко потеряли очки в домашней игре с «Уфой». Встреча завершилась вничью 1:1.
Гончаренко при этом удалось значительно улучшить игру «Краснодара» в защите.
«Краснодар» в шести гостевых матчах одержал только две победы.
Прогноз и ставка
На «Нижний Новгород» можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Краснодара» — за 1.65.
Нижегородцы умеют удивлять, достаточно только вспомнить победы над «Спартаком» и «Динамо», но, кажется, сейчас им уже не так легко, как в начале сезона. Очевидно, что начинают сказываться усталость и отсутствие опыта.
Ставка — победа «Краснодара» с форой (-1,0) за 2.13.
И еще можно рассмотреть ставку на тотал «Краснодара» больше 1,5 за 1.76.