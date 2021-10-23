«Краснодар» сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» после 11-ти сыгранных матчей находится на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в активе нижегородцев 14 очков. Например, у «Спартака» — 17.

Перед началом сезона «Нижнему» почти единодушно предрекали провал и вылет из элитного дивизиона. Ожидания пока что никак совпадают с реальностью.

Хотя с середины сентября команда Александра Кержакова начала немного барахлить. В четырех предыдущих матчах дебютант РПЛ потерпел три поражения. В прошлом туре нижегородский клуб уступил на выезде «Крыльям Советов». Но перед этим была гостевая победа над «Рубином».

И еще один удивительный факт . «Нижний Новгород» проиграл четыре из пяти домашних матчей, тогда как в гостях потерпел лишь одно поражение.

«Краснодар»

«Краснодар» тем временем набрал 18 очков и находится на шестой строчке. Отставание от возглавляющего таблицу «Зенита» составляет пять очков.

Беспроигрышная серия «Краснодара» составляет уже шесть матчей (три победы и три ничьи).

На прошлой неделе команда Виктора Гончаренко потеряли очки в домашней игре с «Уфой». Встреча завершилась вничью 1:1.

Все прогнозы на РПЛ

Гончаренко при этом удалось значительно улучшить игру «Краснодара» в защите. «Быки» в шести предыдущих матчах пропустили лишь два мяча . По этому показателю «Краснодар» уступает только ЦСКА (8 пропущенных в 11 матчах).

«Краснодар» в шести гостевых матчах одержал только две победы.

Прогноз и ставка

На «Нижний Новгород» можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Краснодара» — за 1.65.

Нижегородцы умеют удивлять, достаточно только вспомнить победы над «Спартаком» и «Динамо», но, кажется, сейчас им уже не так легко, как в начале сезона. Очевидно, что начинают сказываться усталость и отсутствие опыта.

Ставка — победа «Краснодара» с форой (-1,0) за 2.13.

И еще можно рассмотреть ставку на тотал «Краснодара» больше 1,5 за 1.76.