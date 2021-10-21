«Тоттенхэм» сыграет на выезде против голландского «Витесса» в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября в Арнеме, начало — в 19:45 мск. «Витесс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витесс»

«Витесс» набрал в первых двух турах три очка и занимает третье место в турнирной таблице своей группы.

Свою пока что единственную победу клуб из Арнема одержал в гостевой игре против словенской «Муры» (2:0).

В домашней встрече против «Ренна» команда Томаса Леча первой забила, но в итоге получила в ответ два мяча. К тому же, «Витесс» не воспользовался удалением в составе соперника.

«Витесс» в пяти предыдущих матчах потерпел только одно поражение и при этом в каждом случае забивал хотя бы один мяч.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм», в активе которого четыре очка, находится на первом месте, подтверждая тем самым статус одного из фаворитов турнира.

В первом туре у «Тоттенхэма» был непростой матч против «Ренна». По ходу встречи «шпоры» даже уступали, но в итоге игра завершилась вничью — 2:2.

После этого команда Нуну Эшпириту Санту разбила на своем поле словенскую «Муру» — 5:1. Автором трех забитых мячей стал Харри Кейн.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Тоттенхэм» в пяти предыдущих матчах одержал четыре победы и забил 13 мячей .

Прогноз и ставка

На «Витесс» в этом матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Тоттенхэма» — за 1.66.

«Тоттенхэм», если захочет, сделает все, чтобы выиграть в предстоящем матче. Но по поводу соответствующего желания у гостей есть сомнения. Вскоре после этой игры у лондонского клуба будет важная встреча с «Вест Хэмом» в АПЛ. Так что Нуну Эшпириту Санту, скорее всего, не станет задействовать здесь всех основных исполнителей.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.07.