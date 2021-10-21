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    «Тоттенхэм» не сможет выиграть у «Витесса»?

    «Витесс» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.07) и ставки на Лигу конференций 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витесс» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм» в пяти предыдущих матчах одержал четыре победы
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против голландского «Витесса» в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября в Арнеме, начало — в 19:45 мск. «Витесс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 21 Октября 2021 года
    Витесс
  • Лига конференций. Группа G
    •  Витесс 19:45 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Витесс»

    «Витесс» набрал в первых двух турах три очка и занимает третье место в турнирной таблице своей группы.

    Свою пока что единственную победу клуб из Арнема одержал в гостевой игре против словенской «Муры» (2:0).

    В домашней встрече против «Ренна» команда Томаса Леча первой забила, но в итоге получила в ответ два мяча. К тому же, «Витесс» не воспользовался удалением в составе соперника.

    «Витесс» в пяти предыдущих матчах потерпел только одно поражение и при этом в каждом случае забивал хотя бы один мяч.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм», в активе которого четыре очка, находится на первом месте, подтверждая тем самым статус одного из фаворитов турнира.

    В первом туре у «Тоттенхэма» был непростой матч против «Ренна». По ходу встречи «шпоры» даже уступали, но в итоге игра завершилась вничью — 2:2.

    После этого команда Нуну Эшпириту Санту разбила на своем поле словенскую «Муру» — 5:1. Автором трех забитых мячей стал Харри Кейн.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Тоттенхэм» в пяти предыдущих матчах одержал четыре победы и забил 13 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Витесс» в этом матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Тоттенхэма» — за 1.66.

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    «Тоттенхэм», если захочет, сделает все, чтобы выиграть в предстоящем матче. Но по поводу соответствующего желания у гостей есть сомнения. Вскоре после этой игры у лондонского клуба будет важная встреча с «Вест Хэмом» в АПЛ. Так что Нуну Эшпириту Санту, скорее всего, не станет задействовать здесь всех основных исполнителей.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.07.

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    «Витесс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» не сможет выиграть у «Витесса»?
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