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    Софийский ЦСКА оставит ни с чем «Зарю»?

    ЦСКА София — «Заря». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига конференций, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА София — «Заря»
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    Хорди Кайседо
    ЦСКА София сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. ЦСКА София — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 21 Октября 2021 года
    ЦСКА София
  • Лига конференций. Группа C
    •  ЦСКА София 22:00 Заря Заря
  • Луганск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    ЦСКА София

    ЦСКА София в двух стартовых поединках Лиги конференций добыл лишь один балл. Так что болгары настроены пополнить очковый багаж в спарке с «Зарей».

    В последнем матче своего чемпионата ЦСКА София добыл викторию. «Ботев» из Пловдива был обыгран (3:2), и «армейцы» продолжают погоню за лидером «Лудогорцем».

    Серия команды без поражений составляет уже чуть больше календарного месяца. Тогда болгары были буквально уничтожены «Ромой» (5:1), хотя именно они открыли счет.

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    Хорди Кайседо в чемпионате показывает бомбардирский класс. 7 мячей в 7 сыгранных матчах говорят о хорошей форме эквадорского форварда.

    «Заря»

    Луганчане в Лиге конференций проваливаются. А иначе и не скажешь, ведь подопечные Виктора Скрипника пока не разжились очками.

    Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате Украины. «Заря» идет лишь на 5 месте, хотя имеет «бронзовые» амбиции.

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    • В минувшем туре УПЛ команда Скрипника сыграла, наверное, свой худший матч за последние годы. Поражение от «Шахтера» (6:1) слишком болезненно ударило по луганчанам.

    Ко всем проблемам прибавились еще и внутриклубные. Ведущий хавбек команды Владислав Кочергин отправлен в молодежную команду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА София за 2.30, на ничью за 3.25, а на «Зарю» — за 3.25.

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    ЦСКА София обладает приличной линией атаки, способной сделать результат.

    «Зарю» лихорадит в чемпионате, и да и в еврокубках у луганчан ничего не ладится.

    Хозяева прилично смотрятся в атаке, и наверняка добудут свою первую победу в турнире. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА София с коэффициентом 2.30.

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    ЦСКА София — «Заря»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Софийский ЦСКА оставит ни с чем «Зарю»?
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