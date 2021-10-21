ЦСКА София сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. ЦСКА София — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА София

ЦСКА София в двух стартовых поединках Лиги конференций добыл лишь один балл. Так что болгары настроены пополнить очковый багаж в спарке с «Зарей».

В последнем матче своего чемпионата ЦСКА София добыл викторию. «Ботев» из Пловдива был обыгран (3:2), и «армейцы» продолжают погоню за лидером «Лудогорцем».

Серия команды без поражений составляет уже чуть больше календарного месяца. Тогда болгары были буквально уничтожены «Ромой» (5:1), хотя именно они открыли счет.

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Хорди Кайседо в чемпионате показывает бомбардирский класс. 7 мячей в 7 сыгранных матчах говорят о хорошей форме эквадорского форварда.

«Заря»

Луганчане в Лиге конференций проваливаются. А иначе и не скажешь, ведь подопечные Виктора Скрипника пока не разжились очками.

Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате Украины. «Заря» идет лишь на 5 месте, хотя имеет «бронзовые» амбиции.

В минувшем туре УПЛ команда Скрипника сыграла, наверное, свой худший матч за последние годы. Поражение от «Шахтера» (6:1) слишком болезненно ударило по луганчанам.

Ко всем проблемам прибавились еще и внутриклубные. Ведущий хавбек команды Владислав Кочергин отправлен в молодежную команду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА София за 2.30, на ничью за 3.25, а на «Зарю» — за 3.25.

ЦСКА София обладает приличной линией атаки, способной сделать результат.

«Зарю» лихорадит в чемпионате, и да и в еврокубках у луганчан ничего не ладится .

Хозяева прилично смотрятся в атаке, и наверняка добудут свою первую победу в турнире. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА София с коэффициентом 2.30.