ЦСКА София
ЦСКА София в двух стартовых поединках Лиги конференций добыл лишь один балл. Так что болгары настроены пополнить очковый багаж в спарке с «Зарей».
В последнем матче своего чемпионата ЦСКА София добыл викторию. «Ботев» из Пловдива был обыгран (3:2), и «армейцы» продолжают погоню за лидером «Лудогорцем».
Серия команды без поражений составляет уже чуть больше календарного месяца. Тогда болгары были буквально уничтожены «Ромой» (5:1), хотя именно они открыли счет.
Все прогнозы на Лигу конференций
Хорди Кайседо в чемпионате показывает бомбардирский класс. 7 мячей в 7 сыгранных матчах говорят о хорошей форме эквадорского форварда.
«Заря»
Луганчане в Лиге конференций проваливаются. А иначе и не скажешь, ведь подопечные Виктора Скрипника пока не разжились очками.
Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате Украины. «Заря» идет лишь на 5 месте, хотя имеет «бронзовые» амбиции.
В минувшем туре УПЛ команда Скрипника сыграла, наверное, свой худший матч за последние годы. Поражение от «Шахтера» (6:1) слишком болезненно ударило по луганчанам.
Ко всем проблемам прибавились еще и внутриклубные. Ведущий хавбек команды Владислав Кочергин отправлен в молодежную команду.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА София за 2.30, на ничью за 3.25, а на «Зарю» — за 3.25.
ЦСКА София обладает приличной линией атаки, способной сделать результат.
«Зарю» лихорадит в чемпионате, и да и
Хозяева прилично смотрятся в атаке, и наверняка добудут свою первую победу в турнире. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА София с коэффициентом 2.30.