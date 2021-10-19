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    Очередной успех «Борнмута»?

    «Сток Сити» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Борнмут»
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    Дэвид Брукс
    «Сток Сити» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» с первых туров показал явное стремление побороться за выход в АПЛ. Правда, сейчас команде несколько сбавила обороты.

    «Сток Сити» на данный момент находится на 5 месте в турнирной таблице. При этом отставание от проходного 2 места составляет 4 очка.

    В минувшем туре «Сток Сити» уступил. Выездной поединок с «Шеффилд Юнайтед» сложился для команды не лучшим образом (2:1).

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    «Борнмут» для «Сток Сити» — довольно неудобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть лишь однажды при трех поражениях.

    «Борнмут»

    Эта команда мечтает вернуться в высший свет. Надо сказать, эти мечты выглядят вполне реалистично, ведь сейчас «Борнмут» как раз лидирует в Чемпионшип.

    В двух предыдущих турах команда добыла важнейшие победы. В последнем матче «Борнмуту» удалось на выезде обыграть «Бристоль Сити» (0:2).

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    • Лидер атак команды Доминик Соланке (7 мячей) когда-то считался очень перспективным форвардом. Теперь он вполне способен вернуть свой клуб в элиту английского футбола.

    Отличный сезон проводит и хавбек Филип Биллинг. Датчанин отличился уже пятью голами в 11 матчах. В общем, атаковать у «Борнмута» есть кому!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Сток Сити» — за 2.90.

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    Хозяева нестабильны, к тому же испытывают трудности в плане реализации.

    «Борнмут» на всех парах несется к возвращению в АПЛ.

    Команда Скотта Паркера набрала приличный ход, и наверняка утвердится в роль лидера Чемпионшип. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.50.

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    «Сток Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. Очередной успех «Борнмута»?
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