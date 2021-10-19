«Сток Сити»
«Сток Сити» с первых туров показал явное стремление побороться за выход в АПЛ. Правда, сейчас команде несколько сбавила обороты.
«Сток Сити» на данный момент находится на 5 месте в турнирной таблице. При этом отставание от проходного 2 места составляет 4 очка.
В минувшем туре «Сток Сити» уступил. Выездной поединок с «Шеффилд Юнайтед» сложился для команды не лучшим образом (2:1).
«Борнмут» для «Сток Сити» — довольно неудобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть лишь однажды при трех поражениях.
«Борнмут»
Эта команда мечтает вернуться в высший свет. Надо сказать, эти мечты выглядят вполне реалистично, ведь сейчас «Борнмут» как раз лидирует в Чемпионшип.
В двух предыдущих турах команда добыла важнейшие победы. В последнем матче «Борнмуту» удалось на выезде обыграть «Бристоль Сити» (0:2).
Лидер атак команды Доминик Соланке (7 мячей) когда-то считался очень перспективным форвардом. Теперь он вполне способен вернуть свой клуб в элиту английского футбола.
Отличный сезон проводит и хавбек Филип Биллинг. Датчанин отличился уже пятью голами в 11 матчах. В общем, атаковать у «Борнмута» есть кому!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Сток Сити» — за 2.90.
Хозяева нестабильны, к тому же
«Борнмут» на всех парах несется к возвращению в АПЛ.
Команда Скотта Паркера набрала приличный ход, и наверняка утвердится в роль лидера Чемпионшип. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.50.