«Лион»
«Олимпийцы» занимают 10 место в турнирной таблице с 13 очками, набранными за 9 матчей. Команда имеет 3 победы, 4 ничьи и 2 поражения.
На паузу «Лион» ушел ничьей с «Сент-Этьеном» (1:1). Кроме этого в последних турах у клуба была победа над «Труа» (3:1) и ничья с «Лорьяном» (1:1).
Во втором туре групповой стадии Лиги Европы «Лион» разгромил «Брондбю» (3:0), одержав вторую победу подряд в этом турнире.
В списке травмированных форварды Мусса Дембеле и Ислам Слимани. Также дисквалифицирован вратарь Антони Лопеш.
«Монако»
«Монегаски» сейчас на 6 месте. У них 14 очков — 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения. К матчу коллектив Нико Ковача подходит с серией из трех побед в чемпионате.
«Монако» в прошлых трех турах был сильнее «Сент-Этьена» (3:1), «Клермона» (3:1) и «Бордо» (3:0). В целом беспроигрышная серия команды в Лиге 1 составляет 4 поединка.
30 сентября у гостей был выезд в Испанию, где они сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) в матче второго тура Лиги Европы.
Не сыграют из-за травм Александр Головин, Джибриль Сидибе и Сеск Фабрегас. Перебор желтых карточек у Софиана Диопа и Орельена Тчуамени.
Прогноз и ставка
У «Лиона» коэффициент меньше — 2.23. На победу «Монако» букмекеры дают 3.15. Ничья выставлена с котировкой 3.75.
В прошлом сезоне в матчах турнира команды
Поставить на тотал больше трех в этой встрече можно с коэффициентом 2.05.
«Лион» ни разу не проигрывал дома в этом сезоне. Мы предлагаем поставить на исход «1Х и ТБ 2.5» за 2.41.