В матче 10 тура французской Лиги 1 «Лион» сыграет с «Монако» на поле стадиона «Парк Олимпик». Игра запланирована на 16 октября 22:00 мск. «Лион» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Олимпийцы» занимают 10 место в турнирной таблице с 13 очками, набранными за 9 матчей. Команда имеет 3 победы, 4 ничьи и 2 поражения.

На паузу «Лион» ушел ничьей с «Сент-Этьеном» (1:1). Кроме этого в последних турах у клуба была победа над «Труа» (3:1) и ничья с «Лорьяном» (1:1).

Во втором туре групповой стадии Лиги Европы «Лион» разгромил «Брондбю» (3:0), одержав вторую победу подряд в этом турнире.

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В списке травмированных форварды Мусса Дембеле и Ислам Слимани. Также дисквалифицирован вратарь Антони Лопеш.

«Монако»

«Монегаски» сейчас на 6 месте. У них 14 очков — 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения. К матчу коллектив Нико Ковача подходит с серией из трех побед в чемпионате.

«Монако» в прошлых трех турах был сильнее «Сент-Этьена» (3:1), «Клермона» (3:1) и «Бордо» (3:0). В целом беспроигрышная серия команды в Лиге 1 составляет 4 поединка.

30 сентября у гостей был выезд в Испанию, где они сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) в матче второго тура Лиги Европы.

Не сыграют из-за травм Александр Головин, Джибриль Сидибе и Сеск Фабрегас. Перебор желтых карточек у Софиана Диопа и Орельена Тчуамени.

Прогноз и ставка

У «Лиона» коэффициент меньше — 2.23. На победу «Монако» букмекеры дают 3.15. Ничья выставлена с котировкой 3.75.

В прошлом сезоне в матчах турнира команды играли между собой очень результативно и меньше пяти голов за игру не забивалось. При этом «Лион» выигрывал в обоих случаях (4:1, 3:2).

Поставить на тотал больше трех в этой встрече можно с коэффициентом 2.05.

«Лион» ни разу не проигрывал дома в этом сезоне. Мы предлагаем поставить на исход «1Х и ТБ 2.5» за 2.41.