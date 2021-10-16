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    «Сочи» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат России, 16 октября 2021 года

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    Сергей Терехов
    В субботу, 16 октября, в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» на своем стадионе «Фишт» сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Сочи» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Октября 2021 года
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    «Сочи»

    «Сочи» на текущий момент в турнирной таблице РПЛ располагается на третьей позиции. На счету коллектива 18 очков, что на балл меньше, чем у второго места.

    Команда из курортного города в шести встречах Премьер-лиги одерживала виктории, и четыре раза терпела поражения. Причем три из этих проигрышей у нее были минимальными.

    В минувшем игровом дне «барсы» сенсационно обыграли в гостях сам «Зенит», выиграв по-волевому со счетом 2:1, а туром ранее они на выезде крупно уступили «Краснодару» 0:3.

    Все прогнозы на РПЛ

    В родных же стенах в текущем чемпионате ФК «Сочи» за четыре проведенные игры победил в трех из них и раз уступил. Забил в данных встречах восемь голов, а пропустил всего лишь два мяча.

    «Ростов»

    «Ростов» первую треть дистанции в Премьер-лиге провел скромно, и с девятью очками в копилке в турнирной таблице делит 12 позицию еще с двумя другими командами.

    «Комбайнеры» в текущем чемпионате добыли всего лишь две виктории, три раза они делили очки со своими оппонентами и аж пять раз уходили с поля поверженными.

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    • В предыдущей туре первенства ростовчане неожиданно обыграли в гостях московский «Локомотив» со счетом 2:1, а перед этим не побеждали на протяжении четыре игр, поровну поделив в данном отрезке фиаско и ничьи.

    Вдали от дома «Ростов» пока в данном розыгрыше РПЛ выступает лучше, чем в родных стенах, добыв восемь баллов из девяти общих, выиграв дважды при двух ничьих и одном поражении.

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    В прошлом сезоне «Сочи» в поединках с «Ростовом» набрал четыре очка, победив 4:2 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 1.82, победа «Ростова» — 4.88, ничья — 3.66.

    Сочинцы в текущем сезоне решают самые высокие задачи, что не скажешь о ростовчанах. И так как «барсы» пока только обыгрывали «комбайнеров» на своем поле, то и от этой встречи также ждем виктории хозяев.

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    «Сочи» — «Ростов»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Барсы» закрепятся в зоне еврокубков
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