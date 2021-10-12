Молодежная сборная Италии сыграет на своем поле с командой Швеции в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 12 октября, начало — в 18:30 мск. Италия U21 — Швеция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия U21

Итальянцы после трех сыгранных матчей занимают в своей группе второе место. В их активе на данный момент девять очков.

В текущем отборе сборная Италии пока что не потеряла ни одного очка и пропустила всего лишь один мяч.

На прошлой неделе итальянская «молодежка» одержала гостевую победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1.

В начале сентября команда Паоло Николато выиграла у сборных Люксембурга и Черногории.

Швеция U21

Тем временем Швеция, набравшая уже 10 очков, возглавляет группу. Но в отличие от итальянцев, шведы провели четыре матча.

Несколько дней назад «Тре Крунур» выиграли на своем поле у Черногории со счетом 3:1.

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В сентябре шведская «молодежка» обыграла черногорцев в гостях и поделила очки с Боснией и Герцеговиной.

Швеция в пяти предыдущих матчах забила 15 мячей.

Прогноз и ставка

На Италию в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу Швеции — за 5.55.

Итальянцы, может, и фавориты, но ставить на них за такой коэффициент нет никакого смысла.

Тем более шведы вполне могут удивить. У хозяев обязательно будут проблемы в игре против бодрой команды гостей.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.13.