Италия U21
Итальянцы после трех сыгранных матчей занимают в своей группе второе место. В их активе на данный момент девять очков.
В текущем отборе
На прошлой неделе итальянская «молодежка» одержала гостевую победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1.
В начале сентября команда Паоло Николато выиграла у сборных Люксембурга и Черногории.
Швеция U21
Тем временем Швеция, набравшая уже 10 очков, возглавляет группу. Но в отличие от итальянцев, шведы провели четыре матча.
Несколько дней назад «Тре Крунур» выиграли на своем поле у Черногории со счетом 3:1.
В сентябре шведская «молодежка» обыграла черногорцев в гостях и поделила очки с Боснией и Герцеговиной.
Прогноз и ставка
На Италию в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу Швеции — за 5.55.
Итальянцы, может, и фавориты, но ставить на них за такой коэффициент нет никакого смысла.
Тем более шведы вполне могут удивить. У хозяев обязательно будут проблемы в игре против бодрой команды гостей.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.13.